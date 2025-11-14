藍民調：過半民眾支持增加國防預算 近半憂中國資訊戰

國民黨立委牛煦庭（中）今天公佈民調。（牛煦庭辦公室提供。）

賴清德政府將在年底前提出國防特別預算，國民黨立委牛煦庭今天公佈最新國政民調，針對增加國防預算部分，有過半民眾贊成；牛煦庭表示，此結果顯示台灣社會大眾普遍還是贊成政府稍微增加國防預算。此外，也有近半民眾對於中國網軍、假訊息對台進行資訊戰情形感到嚴重。

針對增加國防預算部分，57%贊成、45%不贊成、9%沒意見；在兩岸關係維持現狀之下，會不會擔心中國為了統一而發動戰爭，有38%擔心、56%不擔心；中國對台進行「資訊戰」的嚴重性，48%認為情形嚴重，32%認為不嚴重；許多人認為美國總統川普可能會為了與中國合作出賣台灣，45%擔心、46%不擔心。

請繼續往下閱讀...

對於賴政府的施政，在賴清德總統表現方面，有34%民眾滿意，48%不滿意，18%沒意見；發展經濟方面表現，36%滿意，50%不滿意；政府打擊詐騙表現，60%民眾不滿意、31%滿意；對於政府處理兩岸關係表現，50%不滿意，37%滿意；民眾對於未來兩岸關係好壞的變化，58%認為差不多，24%認為會變壞，6%認為會變好。

本次民調為牛煦庭10月23日委託TVBS，10月31日開始電訪、11月10完成。全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，在95%信心水準下，誤差為正負3%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法