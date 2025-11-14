美要台投資3500億美元起跳？ 李淳：不會和台積電承諾金額切割

前駐歐代表李淳今天受訪分析，台灣對美投資金額的計算一定不會和台積電承諾赴美投資金額1650億美元切割，而台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國，維持台灣半導體產業在全球供應鏈核心地位。（記者鍾麗華攝）

對於美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，前駐歐盟代表李淳今天受訪分析，台灣對美投資金額的計算一定不會和台積電承諾赴美投資金額1650億美元切割，而台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國，維持台灣半導體產業在全球供應鏈核心地位。

對於外界質疑台積電變「美積電」，恐掏空台灣半導體產業，李淳解釋，台積電赴美投資和川普關稅政策並不大，川普第一任開始美國就強調製造業回流美國本土，接著拜登總統時期更以「晶片法」擴大力道，8年多來方向從未改變。

李淳指出，川普強硬作風讓人感受上不佳，但產業趨勢早已成形，即便沒有川普，台積電也會前進美國，台積電決定在美投資，是川普上任前就和客戶共同討論決定，只是川普上任後金額有所調整。

李淳分析，在AI領域下游競爭激烈，NVIDIA（輝達）與AMD（超微）私下打得火熱，但卻同時委託同一家代工，正是因為台積電30年累積的信任感，這是台積電成功的秘方，也是別人無法複製的。

李淳表示，台積電赴美投資不是拔山或移山，而是把神山「種」到美國去，有助於台灣的半導體產業在全球供應鏈維持中堅地位，而台積電過去維持領先，除技術與人才外，配合供應鏈的彈性，以及與客戶間的信任缺一不可，這也是未來台積電必須持續關注的重點。

對於外界擔憂供應鏈外移，李淳認為，台灣供應鏈的變遷50年來對台商早就是家常便飯，台灣100元的訂單，有50元是海外生產，台灣產業包括紡織、電子五哥、電子十雄、汽車零組件、鞋類等，都是歷經在台灣茁壯，逐步外移生產，但研發、總公司上市及募資地，仍留在台灣。

至於外界憂心，半導體及其供應鏈，赴美投資金額會不會太大？李淳說，台商過去30年對中國投資規模以兆計，甚至透過第三地赴中國投資，再加上在中國營收沒有匯回來，留在當地繼續投資，估計金額至少3兆元，至少赴中投資金額可以再乘以3倍、5倍之多。

李淳強調，相較之下台積電赴美投資的1650億美元並未超出歷史經驗值。從全球競局看，美國如今成為台灣的新生產腹地，與過去的「西進中國」性質雷同，反映供應鏈因地緣政治分邊而重新組合。

李淳說，下一個世紀，供應鏈有一種類似冷戰概念，會分邊發展，尤其是高科技、AI、量子科技，核能的商業應用，乃至於新能源、電動車，分邊局勢越來越清越明顯，這個情況之下，「我們根本沒有缺席美國賽局的空間」。

