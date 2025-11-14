沈伯洋遭中國通緝！面對藍白荒腔走板 李忠憲籲：保持清醒

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，不只震撼政壇，也造成人心惶惶。對此，成功大學教授李忠憲呼籲，在台灣最黑暗的時刻保持清醒，更直言，「面對藍白立院的荒腔走板、要調整自己的心態，但不是放棄，而是保持清醒的力量。」

李忠憲今（14）日於臉書粉專發文說，最近看到好幾個台派朋友寫一些喪氣放棄的文章，像宿命論那樣失敗的說法，「這樣不會有什麼正面的效果，要寫這種文章發洩情緒，倒不如去跑步、看書或看電影。」

「最近沈伯洋在這樣的情況下，勇敢飛去德國柏林，難道沒有帶給我們希望嗎？」李忠憲認為，「在這個時代，面對藍白立院的荒腔走板、要調整自己的心態，但不是放棄，而是保持清醒的力量。」

「看到荒唐的政策，不要只是生氣；生氣會讓你麻痺，清醒會讓你行動。」李忠憲強調，「既然有人選擇把車開向斷崖，那我至少要確保我周遭的人、我心愛的人、願意聽我說話的人，不會被他們一起拖下去。」

李忠憲重申，「這不是宿命，而是責任，即便國家會受傷，我們仍然能在傷痕中保留抵抗的能力。」同時，歷史上每一次沉淪，都是由少數清醒的人，把火種留到下一代才翻盤的，而人民願意站出來的時候，命運就會改寫。

最後，李忠憲表示，急躁救不了台灣，只有持續的、安靜的、深層的抵抗才做得到，「等著看笑話很容易，但真正的勇氣是，在大家都說放棄的時候，我們還願意站著。」

