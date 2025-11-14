台灣模式與日韓不一樣！李淳：自行決定投資項目 替美國加分

前駐歐盟代表李淳今天受訪時表示，台灣模式與日韓並不一樣，｢台灣模式｣有最難複製秘方，台灣赴美國投資，是替美國加分而非與其競爭。（記者鍾麗華攝）

台美關稅談判，我方談判團隊提出「台灣模式」，前駐歐盟代表李淳今天受訪時說，台灣模式與日韓並不一樣，｢台灣模式｣有最難複製秘方，台灣赴美國投資，是替美國加分而非與其競爭；台灣最強的就是電子與半導體，其生態系相當複雜，「我們會自己決定要投資什麼，美國根本沒有辦法替台灣決定」。

李淳解釋，日、韓對美國出口主要是汽車，日韓的汽車與美國是競爭關係，這也是為什麼美國要日、韓投資，會有指定項目，不是日韓自己決定要投資什麼項目，而是還有個共同委員會，美國提出投資清單。

請繼續往下閱讀...

李淳指出，電子業與半導體生態系相當複雜，從生產製造，到純水、空調，不能有任何差錯，美國根本無法替台灣決定，「最懂這個生態需要怎麼投資、步調怎麼走、誰要來投資、什麼時間來投資，只有台灣最清楚」。台灣模式投資，符合台灣利益，也符合美國利益做法，這個根本原因就可說明日韓模式與台灣模式不一樣。

對於美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，李淳指出，美國評估投資貢獻時，通常採「分階段、設指標」，若考量台灣經濟規模遠小於日韓，美方不可能要求台灣做出超過日韓的承諾，不符合比例原則，也不符合產業邏輯。

李淳分析，美國希望關鍵戰略產業回流，最終戰略目標是在與中國競賽中獲勝，「不但是要競爭，而且要贏」。美方雖曾表示，台美在晶片生產比例上「五五分」，但如果五五分，會拖累台積電創新及財務，讓台積電速度變慢，如果中國又做出重大跳躍式突破，美方就達不成其目標，「這是殺雞取卵的做法」。

「台積電赴美是維持全球供應鏈地位關鍵的必經之路」，李淳強調，台積電赴美投資絕對不是「移山」或「拔山」，是把護國神山「種」到美國去，是維持台灣半導體產業在全球供應鏈中核心地位的重要一步。

他分析，台積電的地位不只是技術，更重要是與客戶建立的信任感，其中包含配合度、彈性等要素。如果堅持要求台積電必須留在台灣，就是破壞我們跟客戶間的信任感，「會讓台積電慢慢失去在供應鏈核心的地位」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法