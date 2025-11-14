李淳：「台灣模式」替美國企業加分 台積電赴美投資非為川普

外媒報導，美方要求台灣鉅額投資引發討論，政院做出澄清且強調台灣談判架構是以「台灣模式」為基礎。對此前駐歐盟代表李淳今天表示，台灣特色是電子業與半導體，主要以代工性質為主，不像日本韓國汽車產業，與美國直接競爭，台灣模式到美國投資，事實上是替美國企業加分。

另外，李淳也認為，台積電赴美投資的決定，源自於台積電對市場觀察、對應客戶需求以及與供應鏈討論的結果，「並非為美國總統川普一人」。

近期美國媒體Politico引述知情人士表示，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣目標則是月底前與美敲定協定。行政院昨天說明，台灣模式跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

李淳今天接受媒體訪問，並進一步解析日韓投資美國與台灣模式的差異。他說明，日本、韓國對美國的出口主要都是汽車，這與美國的汽車廠有直接競爭關係，因此能解釋美國為什麼要求日韓投資指定項目，並列出希望清單。

李淳說，台灣特色就是電子業與半導體，而且是以代工為主，「簡單說，台灣吳寶春做麵包最有名，美國不會叫我們去做拉麵」，台灣企業赴美投資是替美國企業加分，並不是與美國企業競爭，這個就是台灣模式與日韓模式根本不同的原因。

他表示，依政府目前說明內容，可看出台灣正爭取自行決定投資項目，美國也非常清楚台灣最強的就是電子業與半導體，大概也會鎖定台灣這塊領域的投資，半導體生態系相當複雜，以協助美國競爭力極大化的角度來看，進行台灣模式將是多贏局面，因為台灣最懂得生態系投資、布局與期程。

至於投資額度可能落在什麼區間，李淳認為，台灣投資金額的指標不外乎與日、韓、歐盟相比，若以Politico說法來看，推測韓國投資金額是地板，日本則是天花板，且還會將經濟規模、人口指標等列入考量，希望台灣對美投資能合乎比例。

根據政院過去說明，「台灣模式」是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則是提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G to G」的合作協助，形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

至於台積電已宣布投資美國1650億美元，李淳說，台積電一舉一動都會牽動上下游業者，決定投資美國的供應鏈布局，必然與所有供應鏈夥伴，特別是上游客戶，有密切討論後才做成決定，並非為川普一人，而是從川普1.0到前總統拜登的政策中，嗅到供應鏈的變遷。

外界擔憂半導體生態系移轉至海外，恐衝擊台灣，他則認為，台積電赴美投資不是拔山或移山，而是把神山種到美國去，有助於台灣的半導體產業在全球供應鏈維持中堅地位，而台積電過去維持領先，除技術與人才外，配合供應鏈的彈性以及與客戶間的信任缺一不可，這也是未來台積電必須持續關注的重點。

李淳強調，把神山種到別國去，可以避免他國獲得技術突破、開發出神山，台灣走服務全球路線，避免神山牆角被其他國家挖走。

李淳也提到，其實未來各產業供應鏈都會趨近類冷戰概念，包含高科技的AI、量子、核能應用、新能源、電動車等，分邊局勢越來越明顯，在這個情況下，台灣其實沒有缺席美國這個賽局的空間。

部分人士擔憂半導體產業外移，可能會削弱美國防衛台灣意願，甚至質疑台美未簽署協防條約等。

李淳表示，美國、歐洲、日本或韓國對台灣的支持，基本原因是台灣位處第一島鏈，站在民主跟另外一個極端對抗的第一線，半導體產業只是加分選項，且相關安全協防、安全保障，都不適合用投資對價，台灣也不樂見中國能因此競價。

先前曾傳出談判過程觸及台美晶片製造五五分，李淳說，推測這是美國談判策略之一，但美國要求關鍵戰略產業回流，最終目標是要在美中貿易戰當中獲勝，一旦台美晶片五五分恐成殺雞取卵，拖累台積電等的創新與財務，且過程中若中國出現跳躍式突破，就會是最壞的情境，因此他不認為五五分會出現在最終談判結果中。

