    首頁 > 政治

    張榮恭上海會面宋濤 再喊堅持「九二共識」、反對台獨

    2025/11/14 21:24 記者施曉光／台北報導
    國民黨副主席張榮恭今晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤會面。（國民黨提供）

    國民黨副主席張榮恭今晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤會面。（國民黨提供）

    繼國民黨副主席蕭旭岑在上任前夕於天津與中國國台辦主任宋濤會面後，國民黨另一位副主席張榮恭今晚在上海和平飯店也見到宋濤。國民黨指出，張榮恭在會見時重申國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，並強調兩岸同屬中華民族，沒有化解不了的分歧，國、共兩黨應強化兩岸交流合作，為民族復興開闢宏偉前程。

    國民黨表示，張榮恭在就任副主席前，早已受邀前往廈門參加交流活動，並前往上海參訪，今日在上海會見上海市委書記陳吉寧與宋濤的行程，皆客隨主便，張榮恭一行人將於15日上午前往昆山，與台商台胞進行座談，並於傍晚返回台灣。

    張榮恭指出，鄭麗文在日前回覆給中共中央總書記習近平的電文中明確表示，自1992年海峽兩岸達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，這就是原汁原味的「九二共識」，因為求同存異，擱置爭議，所以才有1993年在新加坡的「辜汪會談」，還有1998年10月在上海和平飯店的「辜汪會晤」。

    張榮恭強調，過去30多年來，台灣經歷過幾次政黨輪替，歷史經驗顯示，只要堅持「九二共識」、反對台獨的立場，台海就能維持和平穩定，若是悖離這個立場，台海就會陷入動盪不安，國民黨新的領導團隊組成後，會更加堅定既有的兩岸共同政治基礎，繼續強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

