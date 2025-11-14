政二代拚黨內初選 吳昇翰宣布投入土樹三鶯區議員選舉

民進黨立委吳琪銘小兒子吳昇翰宣布投入土樹三鶯區議員選舉。（記者翁聿煌翻攝）

民進黨新北市重量級立委吳琪銘的小兒吳昇翰，14日在臉書上宣布投入新北市土城、樹林、三峽與鶯歌區的議員選舉，他表示自己是在土城長大的囝仔，也是實實在在的三峽女婿，他不諱言是「政二代」，但他很清楚，「傳承」不是理所當然的交棒，而是一場更嚴格的考驗，他誓言會用新一代的視角與行動力，回應土樹三鶯生活圈的需要，面對新問題、新挑戰。

吳昇翰在臉書PO文表示，他決定參加新北市議員民進黨初選，爭取代表土樹三鶯區的參選提名，土城是他出生、長大的地方，這裡的空氣、這裡的巷弄，就是他全部的童年記憶。

吳昇翰說，他從小不是在電視上認識政治，而是看著爸爸吳琪銘與許多前輩，一步一腳印、腳踏實地，為家鄉打拚，每天看著爸爸早出晚歸的背影長大，深刻體會到「政治」對他來說，從來不是權力，而是回應鄉親信任與託付的責任。

他從8年前加入爸爸的服務團隊，一里一里走、一戶一戶服務，面對面聆聽鄉親對交通、居住環境、托育教育、長照福利的焦慮與期待，這些聲音，讓他更加確定，想用行動留在這塊土地，為大家多做一點，幾年前，他在三峽成家，娶了一位三峽的牽手，因此有更多時間、更多理由，把心留在三峽，吳昇翰期盼土樹三鶯的鄉親，給他一個機會，在議會為大家爭取力量，大家一起讓土城、三峽、樹林、鶯歌變得更好，為孩子打造更美好的未來。

