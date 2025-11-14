為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕任期倒數 水湳經貿園區5大亮點建設多延宕挨批淪「5大皆空」

    2025/11/14 19:42 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員林祈烽（中）指盧市府推動水湳經貿園區5大亮點建設根本「5大皆空」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員林祈烽（中）指盧市府推動水湳經貿園區5大亮點建設根本「5大皆空」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕常說「開不了工要開工」、「完不了工要完工」，但多位議員盤點水湳經貿園區5大亮點建設多延宕，其中斥17億蓋好的台中流行影音中心閒置6年，淪為台中最貴「蚊子館」，台灣智慧營運塔也是紙上談兵，5大亮點變「5大皆空」。

    台中市長盧秀燕回應，無論再怎麼規劃，沒有開工就沒有用，會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都是在她任內開工，前兩大建設年底可營運，水湳轉運中心訂明年啟用。

    議員林祈烽、鄭功進、楊典忠及施志昌指出，水湳經貿園區大亮點重大建築歷經三朝，進度一拖再拖，連盧秀燕上任時訂的期程都全數跳票。

    林祈烽指出，台中國際會展中心交到盧秀燕手上，拖到2024年9月才完成東側一期展館，台中綠美圖盧市府原訂2022年底完工，去年6月才完成主體工程，將於今年12月13日正式營運，整整比盧市長規劃期程多拖兩年。

    林祈烽批評，台中流行影音中心更誇張，耗費17億元興建，在盧任內拖了5年還沒開館，成為水湳經貿園區最大蚊子館；水湳轉運中心要到明年上半年才能竣工，也是延宕，台灣智慧營運塔盧秀燕上任時還特別赴歐洲考察，如今仍紙上談兵。

    林祈烽強調，盧市長常宣稱「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，但執政快7年下來，5大亮點沒有一項如期完工、正式啟用，根本「5大皆空」。

    楊典忠則點名海線「十大完不了的工」，公設保留地跨區重劃可行性同意書、機場門戶計畫、清水沙鹿公托、捷運雙軌化、清水眷村修復再利用工程、南山截水溝第三期、沙鹿車站、鹿寮商圈遇雨則淹，海線鐵路雙軌化、室內自由車場、高美遊客中心景觀餐廳從未對外營業、台中港鐵路支線觀光化，近7年全沒有下文，還有需要蓋1年半的高美濕地廁所，海線建設一年拖過一年，盧執政快7年重大建設延宕，「還在睡嗎」？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播