    首頁 > 政治

    國旅市場找尋新定位 屏議員促推恆春半島「數位游牧」

    2025/11/14 19:39 記者羅欣貞／屏東報導
    恆春半島觀光資源豐富，面對出國旅遊潮的考驗，如何吸引國人及外國觀光客前來，縣議員力促推動「數位游牧」。圖為田馥甄演唱會掀起恆春半島旅遊熱潮。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春半島觀光資源豐富，面對出國旅遊潮的考驗，如何吸引國人及外國觀光客前來，縣議員力促推動「數位游牧」。圖為田馥甄演唱會掀起恆春半島旅遊熱潮。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春半島觀光資源豐富，面對出國旅遊潮的考驗，如何吸引國人及外國觀光客前來，縣議員力促推動「數位游牧」，縣府表示，會納入後續評估。

    所謂數位遊牧（Digital Nomad），是指結合旅行與工作的新型工作模式，只需帶著筆電等3C工具，透過網路，就能在世界各地遠端處理公事，打破需要坐在辦公室的傳統工作型態。為了吸引全球人才來到台灣，國發會今年1月推出「數位遊牧簽證」。

    民進黨屏東縣議員李世斌今（14）日在縣政總質詢指出，屏東縣整體觀光人次雖於今年1至8月成長57%、突破1575萬，但恆春半島旅宿市場似乎未同步回溫，據了解，暑假房價下滑、訂房率也不高；國旅市場已出現明顯變化，恆春需要新的定位，不能再只依賴傳統觀光模式。

    李世斌指出，目前屏東在數位游牧的布局嚴重落後，全縣取得數位游牧友善標章的店家為零，游牧台灣互動店家僅4家，與恆春半島龐大的旅宿量體不相符，以台東的成功經驗為例，TTNomad平台經過5年深耕，累積132名註冊游牧者、26家友善標章店家，並獲國發會認定為示範場域，證明地方若能主動投入，就能在國際旅遊浪潮中建立新品牌。他呼籲屏東縣府主動與國發會合作、協助業者升級、導入標章制度，並建立跨局處推動平台，讓恆春半島成為「台灣的數位游牧半島」。

    李世斌強調，全球旅遊型態正在快速改變，數位游牧人口成長迅速，平均停留時間長、消費力穩定，對地方經濟具有明顯效益。恆春半島擁有氣候、景觀、文化與旅宿量體等天生條件，加上高速網路逐步完善，只要縣府願意投入規劃，即有機會切入新興旅遊市場。

    屏東縣長周春米答詢表示，恆春半島的觀光玩法原本就非常多元，縣府也持續透過活動、節慶與不同旅遊模式增加吸引力。數位游牧確實是新的趨勢，縣府會納入後續評估，研議可能的推動方向，並持續觀察產業需求與發展潛力。

    屏東縣議員李世斌（右）建議在恆春半島推數位游牧，屏東縣長周春米（左）表示，數位游牧也是推廣恆春半島旅遊的方法之一。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員李世斌（右）建議在恆春半島推數位游牧，屏東縣長周春米（左）表示，數位游牧也是推廣恆春半島旅遊的方法之一。（記者羅欣貞攝）

    民進黨屏東縣議員李世斌呼籲屏東縣府主動與國發會合作、協助業者升級、導入標章制度，並建立跨局處推動平台，讓恆春半島成為「台灣的數位游牧半島」。（李世斌提供）

    民進黨屏東縣議員李世斌呼籲屏東縣府主動與國發會合作、協助業者升級、導入標章制度，並建立跨局處推動平台，讓恆春半島成為「台灣的數位游牧半島」。（李世斌提供）

