藍白再修財劃法分錢 卓榮泰批：危害施政穩定

行政院長卓榮泰。（資料照）

藍白陣營今天再度聯手三讀通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰在臉書表示，非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟。

立法院會今天三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，115年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

卓榮泰指出，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額5455億計算，中央必須再舉債2646億元，將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律。

卓榮泰說，明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0至6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。

卓榮泰強調，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是由中央第一時間協助並且負擔復原重建費用，財劃法再次削弱中央政府財政能力，等同削弱災害應變的能力。

卓榮泰說，去年底立法院倉促修法，已鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今既有錯誤未解決，卻再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公，行政院將會在憲政體制中尋求救濟。

卓榮泰表示，行政院版本的財劃法已經研議到最後階段將送立院審議，行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法