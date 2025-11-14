高雄議會藍綠衝突升溫 藍批市府三大失職、綠反轟政治操作

高雄市議會11日審查市府總預算，主席台遭霸佔，藍綠砲火連日持續不斷。（記者王榮祥攝）

高雄市議會11日審查市府總預算，爆發激烈衝突，主席台遭霸佔；藍綠砲火持續不斷，國民黨團今（14日）再發聲明，批市府三大失職，重申「不道歉、不爭取、不報告，就沒有預算交付！」綠營則反轟國民黨把議會當戲台的政治鬧劇，呼籲回到議事正軌。

高雄市議會國民黨團總召黃香菽表示，市府刻意引導國民黨團拒絕交付的理由是因市長提前離席，但從一開始國民黨團就表示，拒絕交付預算是因為市府不願面對高雄環境議題、對議會嚴重不尊重及對中央補助款爭取不夠積極等三大原因，也提出相對應的三大訴求要求市府改善。

議員邱于軒說，高雄連續發生美濃大峽谷、大樹光電海等重大環境問題，市府理應面對這些問題到議會專案報告，向市民交代，但民進黨團卻護航市府，掩護市府不用到議會專案報告，「民進黨團護航市府的嘴臉，根本比被破壞的環境還要醜陋!」

書記長白喬茵強調，財劃法規定一般性補助不得低於修法前，結果行政院無視法律，大砍高雄補助，包含營養午餐國產食材、長照等重要計畫都受影響，然而陳其邁市長不僅不敢向中央抗議，也不見調整地方預算撥補回去。

國民黨團重申，市府須率領一級局處長就市府爭議事件向議會道歉、向中央討回136億補助款及103億軌道建設經費、召開環境重大問題專案報告。若陳其邁不回應，國民黨團不會像自我閹割的民進黨團放棄權益，會繼續霸占下去。

對此，民進黨團南方聯合問政聯盟反批說，真正拒絕討論、拒絕審查、拒絕履行議員職責的並非民進黨，而是國民黨團自身。國民黨以所謂「三大失職」為藉口阻擋議事，指控與事實根本不符，完全屬於政治操作！

南方問政聯盟指出，美濃大峽谷等案件，市府早已主動展開調查、依法裁罰並啟動改善機制，其中不少問題涉及中央主管或私人業者的違法行為，並非市府刻意放任。國民黨明明知情，卻仍選擇扭曲事實，把外部問題硬扯為市府失職，甚至以「不先專案就杯葛」方式，拿議事程序當政治籌碼，在最近一次大會程序時，也未提出變更議程動議，這根本不是監督，而是赤裸裸的議事勒索。

南方問政聯盟指出，國民黨指控市府「不尊重議會」，但真正癱瘓議事的正是國民黨團本身。從霸佔主席台、阻擋議程變更，到拒絕讓預算進入委員會審查，過去幾天議會無法依議程進行預算審議的所有關鍵環節，國民黨的行為都清清楚楚地記錄在案。國民黨用情緒化字眼，試圖掩蓋自己破壞議事程序的事實，這種把「癱瘓議會」偽裝成「捍衛尊嚴」的言詞，就是典型的政治鬧劇。

南方問政聯盟強調，國民黨持續散布「中央大砍補助」的錯假訊息，刻意忽略新版《財政收支劃分法》啟動後，中央同步提高統籌分配稅款給地方、僅能以調整補助方式的法律背景。實際上高市府已補上所有必要經費，確保長照、營養午餐、動保、急救服務等不會縮水，市民權益不受影響。

南方聯合問政聯盟成員包括簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓。

