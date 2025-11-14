中國人脆問「回歸祖國的擔憂？」香港網友一段話被台灣人讚爆

一名中國網友近日在Threads上表示，想認真聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼？圖片為中國國旗示意圖。（路透）

一名中國網友近日在Threads上表示，想認真聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼？結果一名香港人回應：「這一問就等於問一個從來不吃屎的人為甚麽不跟著你一起去吃屎一樣？」一段回應被上萬網友讚爆並瘋狂分享。

一名自稱為中國人的網友，12日在Threads上發文表示，他想聽聽正常的台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼？貼文發出後立刻引發熱議，目前已有超過100萬次瀏覽，還有超過6000則留言的討論。

請繼續往下閱讀...

其中，一名自稱為香港人的網友回答，他可以以第三方的層面去回答。「這一問就等於問一個從來不吃屎的人為甚麽不跟著你一起去吃屎一樣。現在我們沒辦法只有一匙一匙的含著淚往嘴裡送。但思想沒問題的台灣人一定不會想和我們一樣。為什麼你覺得從小一直吃屎沒問題，只有你自己可以回答。」

這則留言同樣引發熱議，目前有超過23萬次瀏覽，並有超過2.5萬人點讚。網友並紛紛留言表示：「本來覺得這問題一言難盡，但是你回答了一切」、「本來還在想要怎麼寫才讓小小粉紅看得懂，結果看到完美答案」、「我是香港人非常了解回歸後的無奈，無力反抗，悲憤的感覺」、「作為一個香港人我每天就感覺回歸後的日子像天天被潑屎」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法