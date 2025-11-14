網紅用「TikTok」直播代銷青創商品 桃市青年局：違規再犯將扣款

青年局表示，考量外界疑慮，未來會要求廠商及合作網紅不再使用TikTok，如果再犯，除不核發每次直播2萬5000元的行銷費外，也會依合約裁處2000元違約金。（美聯社檔案照）

桃園市議會今進行施政總質詢，民進黨議員余信憲揭露青年事務局邀請網紅行銷青創商品，網紅竟使用其「TikTok」帳號製作影片。青年事務局長侯佳齡表示，網紅昨（13）日執行電商直播，為衝流量、使用自己的「TikTok」帳號，已明顯違反禁止使用中國大陸軟體及通訊設備規定，考量合約並未提及禁用中國軟體，已經給予口頭警告，未來再犯將扣款並罰錢共2萬7000元。

青年事務局說，這是青年事務局中路電商基地勞務採購案，要求得標廠商至少辦理3檔電商直播，並應邀請關鍵意見領袖、關鍵意見消費者、直播主、YouTuber或其他自帶流量名人合作。

請繼續往下閱讀...

青年局表示，「TikTok」為抖音國際版，與大陸抖音有別，但考量外界對該軟體有疑慮，未來會要求廠商及合作網紅不再使用，如果再犯，除不核發每次直播2萬5000元的行銷費外，也會依合約裁處2000元的違約金。

余信憲指出，市府修訂採購契約，明確禁止使用中國大陸軟體及通訊設備，網紅使用中國抖音行銷，已違反自身訂定的採購規範，且依行政院公共工程委員會訂定「採購契約範本附記條款特別聲明」內容，得標廠商履約使用資通訊產品時，禁止使用及採購大陸廠牌資通訊產品，包含軟體、硬體及服務（包括生成式AI，如：Deepseek等），青年事務局第一時間無法掌握狀況，後續也無法釐清網紅是否違法，專業與法律素養有待加強。

桃園市民進黨議員余信憲，揭露青年事務局行銷商品竟使用TikTok。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法