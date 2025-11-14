「曾持刀恐嚇母親」戒毒更生人曝黑暗期 法務部柔性司法助復歸社會

法務部保護司專門委員張哲銘（左）至淡水參訪「趕路的雁全人關懷協會」附設「弟兄之家」。（記者劉詠韻翻攝）

法務部持續推動柔性司法，串聯更生保護、犯罪被害人保護及觀護3大支柱，建構更細緻的協助系統，支持更生人復歸社會、陪伴馨生人走過創傷。法務部保護司專門委員張哲銘今率團隊前往士林地檢署，進行114年度司法保護業務評鑑，內容涵蓋觀護、更生保護及犯罪被害人保護等項目；現場更生人「小怪」也談及人生最黑暗的階段，回憶求學時因同儕影響沾染毒品，甚至一度持刀恐嚇不離不棄的母親。

士林地檢署檢察長張云綺、襄閱主任檢察官張志明、書記官長周學君、主任觀護人許瑜庭、更生保護會士林分會主委謝禎煥及士林榮觀協進會輔導理事長林徐阿梅等人均到場陪同。評鑑後，張哲銘及團隊由許瑜庭、謝禎煥與林徐阿梅陪同，前往淡水參訪「趕路的雁全人關懷協會」附設「弟兄之家」。更保士林分會自92年起已轉介201名更生人至該中心，協助戒除酒癮與毒癮。

其中，更生人「小怪」分享自身歷程。據了解，他求學時期受同儕影響染上毒品，甚至一度持刀恐嚇不離不棄的母親。直至入住「弟兄之家」後，逐漸重拾方向，如今陽光開朗，談及未來希望能留在協會工作，以自身經驗提醒更多徬徨者，「現在我重新感受到生命的美好。」

張云綺表示，毒癮與酒癮不僅危害個人身心健康，也牽動社會問題與公共安全，要成功戒癮極為艱難，靠意志力遠遠不夠，唯有結合專業戒癮治療，才能真正重回正軌。

