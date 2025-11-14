民進黨2026初選登記截止 高雄4強激戰、台南妃憲對決

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選今天登記截止。（資料照）

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，10日起至今天（14日）開放領表登記。民進黨說明，截至登記截止，台南市共2人登記、高雄市4人、嘉義縣2人，候選人資格審查待19日中常會審查後確定。

民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣的執政任期將於明年屆滿，黨中央將辦理初選決定提名人選。依照公告，有意參選者完成登記後，黨內將協調至今年12月16日截止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選；初選民調期間為2026年1月12日至1月17日。

請繼續往下閱讀...

此外，受評議機關停權處分者，期限不得超過初選登記日，且不得有民進黨「公職候選人提名條例」第6條消極資格所列情事。

關於提名初選登記狀況，民進黨說明，截至今天登記截止，台南市長初選共2人登記，高雄市長初選共4人登記，嘉義縣長共2人登記，累計共8人。

嘉義縣登記候選人名單為立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利，台南市登記候選人名單為立委林俊憲、陳亭妃，高雄市登記候選人名單為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑。候選人資格審查待11月19日中常會審查後確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法