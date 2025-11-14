為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黨內3顆太陽成形！黃暐瀚揭國民黨未來：最怕成「魏蜀吳」

    2025/11/14 18:10 即時新聞／綜合報導
    立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋近期被中國點名是台獨分子，更展開了全球通緝，因此總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜給予支持，但韓國瑜卻反諷此舉為「自己生病，讓別人吃藥」，引發熱議。對此，媒體人黃暐瀚直言，國民黨現在共有3顆太陽，若3人像「魏蜀吳」一樣競爭，「最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。」

    黃暐瀚今（14）日於臉書粉專表示，自己仔細聽完韓國瑜的「自己生病卻要別人吃藥」談話，「其實一開頭他就已經以院長的身分，宣示全力保護每一位立法委員的安全。」但黃暐瀚坦言，「外界自然更關注他後面所提『一張桌子四隻腳，賴總統打斷了三隻』的談話，談中華民國主權、談民主自由、談兩岸和平。」

    黃暐瀚認為，韓國瑜大談國政方針，令人不禁意識到，參選過總統的他，依舊存在抗衡賴總統的能力（甚至意圖），「於是，備受期待的媽媽市長、勇敢提出兩岸論述的黨主席以及被總統直接點名的立法院長，成為國民黨內的三顆太陽。」

    「事有兩面、福禍相倚。」黃暐瀚提到，國民黨這3人的關係如果是「劉關張」，3顆太陽同心一致，力量自然集中，大事可期；反之，若3人卻像「魏蜀吳」，那麼彼此競爭的結果，「最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播