黨內3顆太陽成形！黃暐瀚揭國民黨未來：最怕成「魏蜀吳」

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文。（資料照）

民進黨立委沈伯洋近期被中國點名是台獨分子，更展開了全球通緝，因此總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜給予支持，但韓國瑜卻反諷此舉為「自己生病，讓別人吃藥」，引發熱議。對此，媒體人黃暐瀚直言，國民黨現在共有3顆太陽，若3人像「魏蜀吳」一樣競爭，「最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。」

黃暐瀚今（14）日於臉書粉專表示，自己仔細聽完韓國瑜的「自己生病卻要別人吃藥」談話，「其實一開頭他就已經以院長的身分，宣示全力保護每一位立法委員的安全。」但黃暐瀚坦言，「外界自然更關注他後面所提『一張桌子四隻腳，賴總統打斷了三隻』的談話，談中華民國主權、談民主自由、談兩岸和平。」

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚認為，韓國瑜大談國政方針，令人不禁意識到，參選過總統的他，依舊存在抗衡賴總統的能力（甚至意圖），「於是，備受期待的媽媽市長、勇敢提出兩岸論述的黨主席以及被總統直接點名的立法院長，成為國民黨內的三顆太陽。」

「事有兩面、福禍相倚。」黃暐瀚提到，國民黨這3人的關係如果是「劉關張」，3顆太陽同心一致，力量自然集中，大事可期；反之，若3人卻像「魏蜀吳」，那麼彼此競爭的結果，「最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法