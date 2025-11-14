日本拒撤高市早苗台灣有事表述 中國國台辦：膽敢武力介入將迎頭痛擊

日本首相高市早苗在國會答詢稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」。（法新社）

日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，且在中方嚴正交涉後仍堅稱相關表述「符合日本政府立場」，對於日方無意收回，強調依法行政、符合國際法，中國國台辦發言人陳斌華今（14）日稱，「日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入『台灣問題』，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。」

陸委會副主委沈有忠上午批評中國，對國際呼籲卻視而不見，並對他國友台言行進行恫嚇。

陳斌華稱，台灣是中國的神聖領土，「台灣問題」純屬中國內政，解決「台灣問題」、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，更是14億多中國人民的共同願望。「採取何種方式，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力置喙。」他並直指，日本及其當政者「根本沒有資格說三道四」，更遑論語帶威脅、妄圖阻撓中國統一進程。

陳斌華說，在抗戰勝利、台灣光復80週年之際，日方不是反省罪惡歷史、吸取慘痛教訓，其首相高市早苗反而拋出涉台露骨言論且態度惡劣，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、挑戰戰後國際秩序。「台灣問題」事關中國核心利益和全體中國人民的民族感情。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。

