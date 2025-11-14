為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    超級有自信？被問綠派誰選北市長最強 蔣萬安直接笑出來

    2025/11/14 17:33 即時新聞／綜合報導
    蔣萬安被質詢時直接笑了出來。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今（14）日到議會進行專案報告，有議員詢問2026年台北市長選舉，民進黨的潛在人選王世堅、沈伯洋、鄭麗文之中，誰會是最強的？結果蔣萬安直接笑了出來，隨後回答，「我們就是全力推動市政，謝謝議員關心。」

    台北市議員徐立信今日質詢蔣萬安，談到台北市長選舉。他提問，「如果民進黨政府提名沈伯洋參選北市，是否認為是最強對手？」蔣萬安則微笑回答，「今天是市政專案報告，離選舉還有很長一段時間。」徐立信又持續追問此事，蔣萬安則是重申現在沒有在想選舉的事。

    徐立信接著又問，如果民進黨的台北市長人選，是王世堅、沈伯洋、鄭麗文三人中做選擇，蔣萬安認為這三人之間誰最強？而蔣萬安則笑了起來，表示「我們就是全力推動市政，謝謝議員關心。」

    最後，徐立信又說：「蔣萬安的態度，讓人覺得應該100%當選連任了，非常的從容，看起來沒有壓力，你覺得呢？」蔣萬安聽完直接笑出聲來，接著還邊笑邊表示：「我想我們市府團隊都全力拚市政，真的沒有想選舉的事情。」過程還因邊笑邊講話破音。

