藍副主席張榮恭會見上海市委書記 強調「九二共識」下加強交流

國民黨副主席張榮恭上午在中國上海興國賓館會見上海市委書記陳吉寧。（國民黨提供）

國民黨副主席張榮恭一行人今日上午在中國上海興國賓館，會見上海市委書記陳吉寧。國民黨指出，雙方對於在「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩黨政治互信、推動滬台交流合作，以及促進在滬台商台胞生活福祉與權益保障等方面有高度交集，特別是對於推動黨際交流和青年交流尤其有共識。

張榮恭在會談時強調，上海在兩岸關係向前發展的歷程中，一直都發揮著關鍵的影響，例如1998年的「辜汪會晤」，2005年前國民黨主席連戰結束和平之旅國際記者會，以及2008年第4屆的「兩岸經貿文化論壇」，都是在上海進行，希望國共兩黨能在既有基礎上，繼續加強政治互信、推動滬台交流合作，讓滬台關係更上層樓。

張榮恭指出，上海是一個多元、友善，充滿活力與各種機遇，兼具歷史感和未來感的國際大都會，無論是在工作、生活、求學和旅遊等方面，對台胞具有很大吸引力，可以說是兩岸融合發展的指標，在推動兩岸交流合作，尤其是青年交流方面，上海可以持續發揮影響力，增進兩岸對於同屬中華民族的認同感。

此外，張榮恭表示，上海有許多台商台胞聚居，是兩岸交流合作的推手，也是兩岸人民彼此理解的橋樑，兩岸和平發展路線的支持者與監督者，所以國民黨一向關心在中國大陸台商台胞的生活福祉與權益保障，他要對上海市委長期以來對在滬台商、台胞的照顧，表達感謝之意，並表示只要有助於兩岸關係正向發展，只要對滬台兩地人民有利，國民黨都願意與有關各方一起來努力。

國民黨指出，該黨這次訪團行程共計3日，分別訪問廈門、上海、昆山等城市，此行除張榮恭外，還有大陸事務部主任張雅屏、青年部主任李昶志以及黨部工作同仁隨行。

