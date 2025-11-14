質疑北市敬老金網站竟挨告 76歲翁怒了：為1500元還要受辱

高嘉瑜（右）與陳情老翁（左）召開記者會，批評台北市政府沒同理心。（記者甘孟霖攝）

前立委高嘉瑜在社群平台發文說，接獲民眾陳情，台北市重陽敬老禮金網頁出現「上海市區公所」字樣，社會局駁斥不實謠言，報警提告。高嘉瑜今天（14日）下午偕76歲陳情人召開記者會，陳情老翁忿忿不平地說，本來只是擔心詐騙才提出質疑，卻被市府指稱為有心人士，一輩子沒進過警察局現在可能要被約談，市府有必要這麼欺負我們嗎？

社會局回應，高小姐未查證公開發布誤導大眾、傷害市府服務同仁言論，至今仍未道歉，社會局表示遺憾，目前全案已進入調查程序，後續交由警方偵辦。

高嘉瑜說，今年3月已經發生過台北市警察局變成「北京市」等問題，也有民眾投訴，當時台北市也發現是Google自動翻譯的問題；對民眾來講，只是提出質疑、擔心自己受騙，絕非刻意為之，民眾只是好心提醒，卻要被市府用偽造文書或妨害電腦使用等陷人於罪，這非常不可取。

老翁還原情況，當時要申請敬老金，掃描QR Code進去，經過認證後，他填寫自己的郵局帳戶，卻赫見底下有「上海市」字樣；他為此還被太太罵了一頓，擔心是詐騙釣魚網站。

老翁致電給社會局詢問，對方請他透過電子郵件寫信，他就將截圖附上傳送，同步也詢問高嘉瑜。想不到高嘉瑜揭露此事後，市府竟然寫了新聞稿，說他是「有心人士」，這讓他感到非常生氣，何必把我們講的那麼可怕？我是老人呀，為了這1500元，還要受這種屈辱實在很生氣。

他說，疏忽就改就好了啊，幹嘛把他說得那麼惡毒，他一輩子沒進過警局，現在可能要跑一趟警局，活到76歲還受侮辱，「我是愛國人士欸，不是有心人士」。

