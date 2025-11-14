為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法修法》屏東縣總預算較今年減20億 議員憂影響建設

    2025/11/14 17:12 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣議員梁育慈（右）憂心財劃法修法衝擊屏縣發展，屏東縣長周春米（左）說明。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員梁育慈（右）憂心財劃法修法衝擊屏縣發展，屏東縣長周春米（左）說明。（記者羅欣貞攝）

    受到去年立法院財劃法修法影響，屏東縣明年度（2026年）中央普通統籌分配款、一般性補助、計畫型補助加總起來，較今年（2025年）減少了40多億，直接衝擊總預算編列，屏縣府針對明年度總預算編列560.26億元，較今年度581.71億元減少了約21億元。縣議員憂心影響地方基礎建設與城市未來發展，屏東縣長周春米今表示，修法造成地方很大困擾，「但我們不會被打敗！」，屏縣要進行的建設與迫在眉睫的政策都有編入總預算。

    民進黨屏東縣議員梁育慈今（14）日在議會質詢時表示，根據2026年度中央普通統籌分配款各縣市人均分配試算，屏東縣分配到264.24億元，較去年124.82億元年增幅111.69%，每人平均分配到3.36萬元，年增幅是非六都非離島全國墊底、人均則是倒數第2。屏東縣過去幾十年因城鄉落差，所以努力寫計畫爭取中央補助，結果修法卻是懲罰最用功的學生。

    屏東縣長周春米表示，去年立法院修正財劃法也大幅刪減了一些預算，不但讓中央整個財政規劃陷入不穩定，也對地方造成很大不穩定的狀況 ，雖後來立法院經過大罷免之後有迷途知返，但這一年來還是充斥不穩定；現在整個算起來，屏縣雖統籌分配款264億，比去年度多141億，但一般性補助款與計畫型補助款大幅降低，因為中央的餅就是這麼大，所以屏縣明年財源總共少了40幾億，「但我們不會被此打敗也不會氣餒」，縣長的責任還是要持家。

    周春米表示，針對明年度總預算進行一些調整後，從今年度總預算約581億減少為約560億，經評估與一再確認，屏東縣要進行的建設與迫在眉睫的政策都有編進去，屏縣到目前還沒有舉債的狀況，明年度預計移用以前年度歲計賸餘調節，金額約12.84億元。

    周春米強調，縣府也多次向行政院表達要二度修法的意見，行政院現在應該也是在綜合各界的意見，希望能照顧到每一個地區、每一個縣市、每一個鄉鎮的國民，讓大家的生活水準都能夠一樣 。

    梁育慈也表示，在去年底立法院修財劃法前，上次修法是在1999年，如果此次財劃法沒有妥善被修正，下一個20年、30年，屏東縣的分配就是會比其他縣市少，這很嚴重，要盡量補救。

    屏縣明年度總預算將較今年少約21億元。（議員梁育慈提供）

    屏縣明年度總預算將較今年少約21億元。（議員梁育慈提供）

    受財劃法修法衝擊，屏東縣明年度中央統籌分配款加上一般性、計畫型補助款，總共出現40多億元缺口。（議員梁育慈提供）

    受財劃法修法衝擊，屏東縣明年度中央統籌分配款加上一般性、計畫型補助款，總共出現40多億元缺口。（議員梁育慈提供）

