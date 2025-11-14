新北增257億統籌款編預算議員憂生變 侯友宜：18日分配會議是關鍵

新北市長侯友宜赴市議會說明市府編列2026年度預算案。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜今（14）日赴市議會說明市府編列2026年度預算案，其中編列歲入包括財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市統籌分配稅款增加257億元部分。市議員周勝考、江怡臻質疑，257億元尚未定案，市府卻已編入預算，中央如再下修，財政缺口怎麼補？侯友宜說，18日將進行中央地方事權分配會議，「下週才是關鍵」，不過至今還沒拿到資料，如有缺口，將以市款補足，「不然怎麼辦咧」。

江怡臻說，中央、地方下週才要討論事權分配，意即新北增加257億元統籌分配稅款還有可能會被下修，民眾擔心，新北市捷運建設計畫補助已經被砍了90億元，統籌分配款若再砍，市府編列的預算案要怎麼補足缺口？莫非是以市款補足？

「當然啦，不然怎麼辦咧」，侯友宜、主計處長吳建國說，當然不希望再下修，不過不排除以市款補足缺口。侯友宜指出，目前事權還沒分配哪些歸中央、哪些歸地方，還不清楚哪些會被砍，須待分配完才能確定真正款項，但捷運還是要通、要蓋，否則物價上漲成本更高，新北適逢捷運建設高峰期，今年度預算增編200多億元，中央若再一砍不得了，但不能等了。

侯友宜也指出，18日開會，目前還沒有看到資料。

吳建國另外補充，目前中央還有345億元還沒分配。

