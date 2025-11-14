兒遭中共祭百萬追緝 「閩南狼」母親公開信為兒抱屈

陳柏源（圖）今天到台中市北屯派出所「自首」，「狼母」江清澐發公開信力挺兒子。（民眾提供）

閩南狼（本名陳柏源）今天白天前往台中市北屯派出所「自首」。陳柏源說，網友號召要來獵殺並在天祥街會合，既然中共指台灣是中共不可分割的一份子，看看台灣警察會不會抓我，而「狼母」江清澐在14日凌晨4點發出公開信，經陳柏源證實確實是媽媽寫的。

江清澐在公開信提到，11月13日她接獲一則令人震驚的消息，中共發佈通緝令懸賞百萬抓捕（閩南狼與八烱），作為陳柏源的母親，我內心震驚又心痛，手心不斷發抖。

江清澐說，閩南狼與八烱因勇於揭露並批判中共暴政、堅守「反共保台」的信念，竟遭中國公安列入懸賞通緝名單，這兩個孩子只是勇敢地為台灣民主發聲，為自由挺身而出，這樣為守護台灣家園不被中共滲透的孩子，不該被恐懼追殺，也不該被孤立。

江清澐指出，身為母親，她深感驕傲，也深深害怕，驕傲的是，兒子選擇走在正義的路上，害怕的是，這條路上充滿威脅與風險，但她仍要告訴大家：這兩個孩子是台灣人的孩子，他倆秉持正義、勇敢無懼以守護台灣為信念，他倆為了讓國際看見中共極權獨裁的真面目，喚醒更多人珍惜得來不易的民主自由。

江清澐表示，今天他倆遭受威脅，明天也有可能任何一位勇敢說出真話的台灣青年會遭受同樣命運，因此，要誠懇呼籲全體台灣人民，不要讓恐懼吞噬我們的勇氣，不要讓極權的威脅瓦解我們的團結，一起守護這些反共青年，就是在守護我們的自由民主，保護他們的安全，就是在保護台灣的主權。

最後，江清澐寫道，我們不能沉默，不能受中共威嚇，讓我們團結起來，一起守住台灣的自由，守住年輕人的未來，作為父母，她以孩子為榮，同時，也無比擔憂他倆的人身安全，誠摯呼籲台灣社會各界，秉持正義信念，為反共青年發聲、保護他們不受威脅，並共同發起「全民守護反共志士」，懇請社會大眾伸出援手，讓正義之聲不被恐懼淹沒，讓全台灣知道：我們不向中共極權低頭。

「狼母」江清澐公開信力挺兒子。（民眾提供）

