    首頁 > 政治

    擴充版圖！民進黨彰化縣黨部拍板 10選區大撒網提名24席議員

    2025/11/14 16:29 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨彰化縣黨部執委會最近通過明年縣議員各選區提名席次，全縣10個選區共計24席，比現任多出7席。（彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部執委會最近通過明年縣議員各選區提名席次，全縣10個選區共計24席，比現任多出7席。（彰化縣黨部提供）

    明（2026）年彰化縣議員選舉，民進黨現任共有17席，彰化縣黨部執委會最近拍板通過，各選區合計將提名24席，全縣10個選區都有布局，目標是把版圖再往上推，爭取更大的成長空間。

    縣黨部主委楊富鈞說，這份提名席次最近就會送交中執會核備，中執會一公告就會開放登記；若登記人數超過席次將啟動初選。他強調，這次縣議員提名時程刻意比縣長提名早，就是希望先讓「小雞」進入戰鬥狀態，等縣長參選人這隻「母雞」確定後，再由母雞帶小雞一起拚，力拚讓民進黨在彰化重返執政。

    各區提名與現任縣議員席次如下：

    第一選區（彰化區）提名5席（包含1席女性）；現任5席（許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢）
    第二選區（鹿港區）提名3席；現任2席（藍駿宇、楊妙月）
    第三選區（和美區）提名3席；現任3席（周君綾、賴清美、蕭文雄）
    第四選區（員林區）提名3席；現任1席（張欣倩）
    第五選區（溪湖區）提名2席；現任1席（劉珊伶）
    第六選區（田中區）提名2席；現任2席（詹琬惠、許書維）
    第七選區（北斗區）提名2席；現任1席（李俊諭）
    第八選區（二林區）提名2席；現任2席（洪子超、洪騰明）
    第九選區（平地原住民）提名1席；現任0席
    第十選區（山地原住民）提名1席；現任0席

    本屆54席縣議員，下一屆（明年）因新增1席山地原住民，以及彰化區減1席、員林區增1席，共計55席。這次提名24席，是現任的1.4倍，但未達總席次半數。楊富鈞說，各區逐一就選票分析、地方選情結構做出決定，沒有超額提名，但席次不能少於現任，才有成長的空間，目標起碼保本，10選區都佈局就是希望配合縣長選舉打團體戰。

    熱門推播