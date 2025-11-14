演唱會門票保留給外國人？黃捷：振興觀光不該犧牲國內粉絲

民進黨立委黃捷發文指，演唱會確實能帶動觀光，但方式有很多種，政策不應建立在犧牲國內粉絲權益之上。（資料照，記者王藝菘攝）

交通部近日提出「保留大型演唱會部分票券給國外旅客」以振興國旅的構想，引發國內追星族群不滿。立委黃捷發文表示，她已陸續接獲許多粉絲反映，擔憂自身買票權益遭排擠，並已向交通部長陳世凱反映，表示會持續溝通關注，兼顧觀光與粉絲權益。

黃捷指出，演唱會確實能帶動觀光，但方式有很多種，政策不應建立在犧牲國內粉絲權益之上。她強調，「粉絲經濟的核心就是寵粉，把粉絲擺在C位」，政府若想順勢推動觀光，更應從提升粉絲體驗出發，而非限制粉絲。

以高雄為例，高雄以「全城應援」成功吸引大量旅客，透過「加食延暢」、「城市派對」等主題活動，結合旅宿、景點、百貨及交通的跨域優惠，加上大數據分析交通熱點，有效提升旅客停留時間與地方消費，是不犧牲粉絲權益也能達到觀光效益的典範。

黃捷認為，提升國旅品質與深化台灣特色景點，才是促進旅遊產業永續發展的根本之道。針對交通部的最新政策方向，她表示，已與立委張雅琳向交通部長陳世凱反映相關疑慮，未來將持續溝通、把關。

