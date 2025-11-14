黃國昌瘦太多「面貌大變」！作家驚曝他像一種生物 上萬網點讚

傘蜥蜴。示意圖。（法新社）

民眾黨主席黃國昌瘦身有成，他戒掉鹹酥雞宵夜後，嚴格控管飲食，讓人佩服。不過，也有大量網友指出，黃國昌瘦下來後樣貌大變，跟過去相差太多。作家蕭瑩燈日前在臉書貼出一張黃國昌與「傘蜥蜴」照片的比對圖，沒想到引發熱議，有超過1.6萬人點讚，並有1000則留言討論。

蕭瑩燈12日在臉書發文，並貼出一張黃國昌與傘蜥蜴的照片比對圖。他表示，傘蜥蜴，又稱為褶傘蜥，因其頸部有一圈可張開的傘狀薄膜而得名，最大特色就是脖子周圍那圈傘狀皮膜，平時收著，遇到危險就張開來嚇唬人。

請繼續往下閱讀...

蕭瑩燈說，傘蜥蜴看起來似乎很兇，其實不然，牠們天性膽小，張傘只是虛張聲勢的本能，當受到威脅或正在起秋時，傘蜥蜴會張大嘴巴，硬撐開頸部的傘狀皮膜，並發出嘶嘶聲，讓自己看起來體型更大、更具威脅性或用來吸引異性。如果威嚇/吸引異性無效，牠們自知不妙便會轉身用後腿快速奔跑逃離。

文章發出後，引發熱議，網友紛紛留言表示：「如此醜化傘蜥蜴，我認為大可不必」、「如果這隻傘蜥蜴能戴上眼鏡就更完美了」、「又有無辜的動物被牽連、影射！」、「傘蜥蜴，會不會變色呢？」、「毫無違合感」、「侏羅紀真人版」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法