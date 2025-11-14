侯友宜報告新北明年度總預算案 捷運等重大建設預算經費增205.5億元

新北市府編列2026年度預算案，今（14）日由新北市長侯友宜赴議會說明。（記者黃子暘攝）

新北市府編列2026年度預算案，今（14）日由新北市長侯友宜赴議會說明。侯指出，明年度市府歲入預算2478.10億元，歲出預算為2612.10億元，明年度歲出較今年度增加387.44億元（增幅17.42％）。侯友宜表示，歲出部分，捷運等重大建設經費比今年度增加205.50億元，另基礎設施增62.82億元，社福因擴增敬老愛心卡使用範圍、提升生育獎勵金等增加62.36億元，教育經費增30.47億元以推動鮮奶幸福週等政策。

侯友宜說，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市款項增加257億元；明年度總預算案，歲入列2478.10億元，較上年度增388.44億元；歲出列2612.10億元，較上年度增387.44 億元；歲入歲出短差134億元，連同債務償還940億元，尚須融資調度1074億元，以舉債彌平；截至去年底，新北長期舉債餘額940億元，短期100億元。

歲入部分，侯友宜表示，稅課收入增加422.27億元、營業盈餘及事業收入增加28.81億元、補助及協助收入減少117.96億元。

歲出部分，侯友宜指出，前3項主要支出為教育科學文化831.9億元（31.9%）、經濟發展支出567.6億元（21.7%）、社會福利支出489.3億元（18.7％）；包括捷運建設等重大工程、基礎建設經費都較今年增加，另因台電取消學校電價優惠凍漲差額、鮮奶幸福週等政策，教育經費增加約30億元，市府明年度成立「高齡長期照顧處」、擴大敬老卡使用範圍與生育獎勵金等，社福支出也增加。

侯友宜再申，新北統籌分配稅款人均是六都最低，市府仍會依照預算編列方式推動施政，盼新北有長期性的進步。

