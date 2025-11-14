為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    志航飛官遭爆「酒駕F-16」立委震怒 空軍：酒測超標取消飛行任務

    2025/11/14 15:30 記者方瑋立／台北報導
    空軍志航基地近期爆重大違紀事件，隸屬第七聯隊的林姓上尉飛官被爆長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至疑涉「酒駕戰機」F-16。圖為空中操演天觀機F-16進場。（資料照，記者田裕華攝）

    空軍志航基地近期爆重大違紀事件，隸屬第七聯隊的林姓上尉飛官被爆長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至疑涉「酒駕戰機」F-16。圖為空中操演天觀機F-16進場。（資料照，記者田裕華攝）

    空軍志航基地近期爆重大違紀事件，隸屬第七聯隊的林姓上尉飛官被爆長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至疑涉「酒駕戰機」F-16等，引起立委王定宇震怒要求徹查。空軍司令部今（14）日發布新聞稿說明，已對該飛官處以停飛、調職處分，另並無酒測超標執行飛行任務情形。

    空軍志航基地林姓上尉飛官被爆多項違紀，引起王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰。空軍今天透過新聞稿說明，第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定之手機等情，已由該部完成行政調查，並予停飛、調職處分。另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

    有關「陪同最大長官喝酒至深夜」，空軍指出，經查當日係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

    空軍指出，林員飛行任務前酒測值0.04mg/L，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林員前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

    最後，空軍說明，針對官兵個人情感糾紛，該部將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度。

    空軍強調，持恆要求所屬人員恪遵營務營規，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

