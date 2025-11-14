沈伯洋急回台灣抽抽樂 喊話中國國台辦想制裁「做這件事」

沈伯洋開箱他的初音抽抽樂，喊話國台辦，想制裁他就把初音的A、B賞抽掉。（圖擷取自@pumashen社群平台「Threads」）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯「分裂國家罪」，揚言展開「全球抓捕」，沈仍前往德國聯邦議院出席聽證會，今日上午7時返抵台北並在立法院受訪。沈伯洋發影片對中國國台辦喊話，如果真的想要制裁他、惹他生氣，就把抽抽樂的A、B賞抽掉，不然其他的事情，根本沒有把他們放在眼裡。

沈伯洋在社群平台「Threads」影片中表示，他這次很快從德國趕回來，是聽說立法院附近便利商店的初音抽抽樂快被抽完了，大家都知道，快要被抽完時才是最緊張的時刻，因為要搶大獎（Last賞），所以他衝過去，抽到2個G賞（橡膠吊飾）、1個C賞（角色吊飾），不過他抽到3個同樣款式的D賞（橡膠滑鼠墊），A賞跟B賞都還在等著他，但他今天已經不敢再抽了。

這款抽抽樂是Good Smile和初音未來攜手推出的2025年秋季版，A賞為眼鏡x咖啡廳款式的初音未來黏土人，B賞為眼鏡x咖啡廳款式的初音未來POP UP PARADE，Last賞為眼鏡x咖啡廳異色板款式的初音未來黏土人，在全台便利商店限定販售。

立委黃捷在留言區稱「這影片真有深度」、網友普遍覺得好玩又好笑，「原本以為又有大事發生，一打開直接笑出來」、「這件事對撲馬來說超重要」、「以為有大事要宣布，結果是一番賞炫耀文」、「下次國台辦應該先打扮成初音，再開記者會」、「一番賞真的比國台辦的鬼話重要」、「國台辦快全球通緝初音，竟然跟沈伯洋串通一氣」、「要制裁撲馬就是把初音的大獎先抽掉」。

便利商店這次推出的初音未來抽抽樂。（圖取自臉書專頁「7-ELEVEN」）

