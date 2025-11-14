為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    惦記台灣人！小英訪德被爆拜託當地市長一事 網友聽完眼眶紅了

    2025/11/14 18:46 即時新聞／綜合報導
    蔡英文參訪歐積電，與台籍工程師見面。（取自蔡英文Threads）

    蔡英文參訪歐積電，與台籍工程師見面。（取自蔡英文Threads）

    前總統蔡英文近日訪問德國，並到德勒斯登參觀「歐積電」，與現場多位台籍工程師話家常。有知情人士爆料，蔡英文與當地市長見面時，還特別請託：「要拜託市長請多多照顧我們台灣來的孩子們！」一句話讓網友紅了眼眶。

    蔡英文12日在Threads分享訪德經歷，當天她前往歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。她介紹，歐積電是台積電、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等共同投資的企業。在現場她也與歐積電工程師聊天，告訴他們，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣。

    一名曾在蔡英文辦公室擔任攝影師的媒體人，在蔡英文Threads貼文下方留言爆料：「小英還跟當地市長說『要拜託市長請多多照顧我們台灣來的孩子們！』這是什麼奪人淚水的請托啦！」

    對此，不少網友感動地留言：「這個才是真正台灣人的媽媽！」、「淚崩」、「那些看到小英的台灣人開心的表情，都是這樣真心又溫暖，根本藏不住」、「在德國的聽到這種話直接哭死」、「嗚嗚嗚好暖」、「看到照顧台灣來的孩子一秒落淚」

