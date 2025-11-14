360萬單身族年金恐充公！ 林俊憲籲：增訂遺屬照護補償

民進黨立委林俊憲（中）舉行「單身不是罪，年金制度應與時俱進－林俊憲倡修法保障單身族權益」記者會，表示臺灣單身人口逐年上升，呼籲政府修法保障單身族群權益。（記者陳志曲攝）

年金議題備受討論，民進黨立委林俊憲今（14日）指出，勞保及國民年金制度對單身族群不公平，被保險人終身繳費去世後，遺屬年金將全數充公，共計約360萬名單身族可能受影響。因此，林主張增訂「照護補償給付」，讓被保險人生前的照顧者有機會請領年金，也能讓經濟弱勢者在家屬過世後能獲得必要協助。

林俊憲今天召開「單身不是罪，年金制度應與時俱進」記者會，為單身族權益請命。林指出，勞保或國保是透過年金制度保障退休生活穩定，若勞工不幸身故，能提供遺屬基本生活支持。然而，現行規定對於單身、未婚、離婚或喪偶，或是沒有符合請領資格的遺屬，僅有協助舉辦喪禮者可領取「喪葬津貼」，遺屬年金則將全數收歸國庫。

林俊憲並以陳情案為例說明，一對經濟弱勢的單身兄弟，長期由弟弟扶養照顧哥哥。哥哥身故後，弟弟申請勞保遺屬年金，卻因現行法規要求「遺屬必須為被保險人生前扶養對象」而被駁回。林強調，這顯示法規過度受限於夫妻互助的傳統觀念，忽略社會變遷下家庭結構的多元樣態，對單身族群也不公平。

林俊憲進一步指出，近十年來台灣總單身人口持續成長，從民國104年的617萬人增至113年的642萬人。目前勞保投保人數約1048萬人，國保約290萬人，分別佔總人口數約45%及12.6%，若按比例計算，投保勞保的單身者目前約有280萬人，國保則有近80萬人。

據此，林俊憲主張，「照護補償給付」可做為現行制度的補充。他說明，若被保險人生前為單身，且無符合資格的遺屬，可於生前透過遺囑指定受益人，由該受益人在被保險人過世後請領照護補償給付，受益人亦需出示照護證明，藉此補貼被保險人生前可能支出的照護費用。給付金額部分，勞保建議為10個月投保薪資，國保則為5個月。

與會的勞動部勞動保險司專門委員蔡嘉華回應，從近年統計數據可見，選擇單身的人口確實逐年增加。若修法實施，對勞保財政可能帶來一定負擔，但也認同現行制度確實存在改進之處，勞動部將配合研議相關辦理方向。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧也說，家庭結構及照護型態日益多元，確實有必要對現行制度進行檢討，而國民年金制度在立法設計上與勞保制度相近，且相較勞保其財政衝擊較小，若社會形成共識，衛福部也樂於配合推動修法。

