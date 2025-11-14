為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    閩南狼赴警所「自首」 連帶提告中國央視、泉州公安及恐嚇者

    2025/11/14 15:37 記者許國楨／台中報導
    陳柏源今（14）日中午到台中市第五分局北屯所「自首」並提告。（民眾提供）

    陳柏源今（14）日中午到台中市第五分局北屯所「自首」並提告。（民眾提供）

    中國昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼）言論，陳今天中午突現身台中市第五分局北屯派出所「自首」，但發現警察沒有要逮捕他後說：「如果不抓，那我也沒有辦法。」，但也正式向中國央視、泉州公安及網路上的恐嚇者提告。

    事件起於中國昨日發布懸賞通告，開出最高25萬人民幣（約台幣109萬元）徵求網紅「八炯」與「閩南狼」的犯罪線索，隨後Threads 更出現極端言論，冒出名為「斬殺行動處」的帳號，貼文中更稱人在台中祥和街組織「斬殺陳柏源行動處」，揚言「行動成功者直接獎勵100萬元」，並號召民眾到天祥街集合，言論引起社會震驚。

    陳柏源今天中午突然現身位在天祥街轄區的台中市第五分局北屯派出所「自首」，表示既然中國福建泉州公安已發出懸賞公告，還有大批中國網友要求他「趕快自首」，他今天就選擇走進台灣警察局「給一個交代」。

    陳表示，近來網路上有大量留言威脅要「斬殺」他、甚至要來找他「喝咖啡」、索取簽名照，讓他意識到自己已受到生命風險威脅，因此才到派出所報案也順勢「自首」，他強調，今天已正式提告中國央視《日月譚天》、泉州公安，以及所有在網路上發表冷嘲熱諷、恐嚇言論、要抓他領懸賞的匿名人士，主張涉及妨害自由與違反個資法。

