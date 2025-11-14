鄭麗文參與悼念吳石惹爭議 蕭旭岑力挺：在逆風輿論戰中勇敢跨出一步

國民黨主席鄭麗文日前參與悼念共諜吳石的秋祭活動惹議，但國民黨副主席蕭旭岑今日受訪則力挺，肯定鄭麗文是在逆風輿論戰中勇敢跨出一步。（資料照）

針對國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖受難者秋祭活動，遭黨內外質疑追思高階共諜吳石，國民黨副主席蕭旭岑今日接受網路節目「蔡正元講座」專訪時為鄭麗文辯護，他強調，在民進黨的國家人權名單中，吳石排在第714號，被民進黨認證其中，所以吳石一直都在，不是因為鄭麗文參加秋祭才出現，因此綠營有很明顯的雙重標準。

蕭旭岑還說，228事件也有所謂共諜的角色參與，難道因為有共諜存在，我們就不紀念228？難道有共諜就不紀念白色恐怖？雖然鄭麗文遭到黨內外的攻擊，但鄭的心臟很強，有挺住，而且告訴台灣社會，國民黨主席要帶領全社會走向和解與重生的契機，「我很欽佩鄭主席在這一場逆風的輿論戰中，勇敢跨出這一步！」

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑指出，前總統蔣介石當年基於清除共諜的出發點，做了許多行動，後來被民進黨拿來做為政治紅利運用，而且過去紀念白色恐怖的出發點是為了清除國共之間的恩怨，民進黨多年來享受政治紅利，還選上3次總統，對他們來說，現在很難面對當時把吳石這些人視為烈士。

蕭旭岑認為，雖然吳石在民進黨政府任內沒有獲得平反，但吳石家屬都有得到補償，鄭麗文日前出席白色恐怖受難者秋祭活動，被放大到吳石一個人，就是錯誤，況且鄭麗文收到的邀請函中確實沒有凸出吳石的部分，吳石是因為中國戲劇「沉默的榮耀」才成為焦點，難道過去20幾年來民進黨都不知道吳石這個人？民進黨都不知共諜的事情？「這是很明顯的雙重標準」。

蕭旭岑還說，白色恐怖受難者秋祭活動行之有年，藍、綠都有人去過，鄭麗文是繼前總統馬英九之後，第2位出席該活動的國民黨主席，而且過去民進黨執政時期就已經平反白色恐怖受難者或撤銷（判決），而且在民進黨的國家人權名單中，吳石排在第714號，被民進黨認證在其中，所以吳石一直都在，不是因為鄭麗文參加秋祭活動才出現，「為何陳水扁去、馬英九去，甚至范雲、林昶佐都去過，吳石就在那邊了，今天鄭麗文去，就要把這個東西放大？」

此外，對於主持人詢問，鄭麗文是否打算或已經在規劃訪問中國？蕭旭岑表示，鄭麗文有公開說過，如果有需要，願意到中國與中共中央總書記習近平見面，而且見幾次都沒有關係，他相信可以期待，會水到渠成；至於是否沒有時間表？可能在2026、2028還是現在？蕭旭岑說，「當然（沒有時間表）」，他認為具體時間很難講，但從現在開始每一個時間點都是非常好的時間。

