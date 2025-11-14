八炯「反通緝」中共高官 翁達瑞大讚：這樣做就對了！

八炯今發布懸賞通告，通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤。（圖擷取自翁瑞達臉書）

中共揚言「全球通緝」民進黨立委沈伯洋後，網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被以懸賞百萬元搜集犯罪線索，八炯今也發布懸賞通告，通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，「應付對岸的小粉紅笑話，八炯這樣做就對了！」

翁達瑞表示，重慶公安局立案要調查沈伯洋，還揚言要對沈伯洋展開全球通緝。這個「全球通緝令」其實是笑話，而且是個小粉紅等級的笑話，他也建議大家當笑話看就好。未料這個小粉紅等級的笑話在台灣引發一片政治口水，媒體議論紛紛，還有民眾人心惶惶。

翁達瑞，眼見這樣的司法威脅有效，泉州公安局立刻跟進，也對八炯和閩南狼發出懸賞公告。這個懸賞公告是另一個小粉紅等級的笑話，而且更廉價，比空頭支票還不值錢。

八炯可沒跟著小粉紅起舞，反而以其人之道還治其人之身，隨即也對王滬寧與宋濤發出懸賞通告。

翁達瑞坦言，「還好有八炯在，知道如何應付小粉紅公安局，也就是用笑話回應笑話。若把對岸的小粉紅笑話當真，台灣人就遜了。」

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「這就是把耳光狠狠搧回去」、「反正中共既然愛連蕭維，那八炯就連蕭維回去。一個政府搞成這樣，格局好低，大國鬥網紅平民，我看是轉移于朦朧焦點」、「就是要以其人之道對付其人之身」、「八炯厲害，真的很謝謝長期以來的反共人士的努力，謝謝你們。」。

