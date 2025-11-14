為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾突擊天橋貼公館圓環標語 北市清潔隊在旁「守株待兔」

    2025/11/14 16:37 即時新聞／綜合報導
    有網友在社群平台PO文表示，他到公館水源市場的天橋貼標語，結果才剛拍完照，就發現清潔隊已經在旁等待。（圖擷取自 Threads ）

    有網友在社群平台PO文表示，他到公館水源市場的天橋貼標語，結果才剛拍完照，就發現清潔隊已經在旁等待。（圖擷取自 Threads ）

    自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，衍生許多交通亂象，引發通勤族怨聲載道。目前民眾除了持續在各大社群平台交流回報各路段的塞車情況，還多次游擊式張貼標語抗議，有網友在社群平台PO文表示，他到公館水源市場的天橋貼標語，結果才剛拍完照，就發現清潔隊已經在旁等待。

    該網友在Threads發文表示，圓環沒有消失，只是變成蔣萬安喜歡的形狀，真的太氣了，請看影片，幫擴出去，標語字數最長的一次，請小幫手來幫忙，結果才剛拍完照片，就發現清潔隊居然已經在橋上等了，如果信義區週末夜的街道，也是比照這種清潔效率，絕對是值得表揚，但並沒有！這種效率完全只針對天橋標語！

    網友指出，他也不認爲這是正常的執勤公務程序與速度，如果有這方面的專家請解惑，始終無法得知到底是哪個單位派他們來的，沒人能告訴我，是不敢蔣還是不能蔣？ 不讓人民說話，這是你們想要的市府嗎？

    網友直言，天橋標語貼貼樂，他一隻小蝦米無法勝過市府大鯨魚，好希望能夢到大家自行來貼標語，那絕對是個好夢，如果有人也想要身體力行貼標語，歡迎參考標語製作小影片。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播