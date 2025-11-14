民眾突擊天橋貼公館圓環標語 北市清潔隊在旁「守株待兔」

有網友在社群平台PO文表示，他到公館水源市場的天橋貼標語，結果才剛拍完照，就發現清潔隊已經在旁等待。（圖擷取自 Threads ）

自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，衍生許多交通亂象，引發通勤族怨聲載道。目前民眾除了持續在各大社群平台交流回報各路段的塞車情況，還多次游擊式張貼標語抗議，有網友在社群平台PO文表示，他到公館水源市場的天橋貼標語，結果才剛拍完照，就發現清潔隊已經在旁等待。

該網友在Threads發文表示，圓環沒有消失，只是變成蔣萬安喜歡的形狀，真的太氣了，請看影片，幫擴出去，標語字數最長的一次，請小幫手來幫忙，結果才剛拍完照片，就發現清潔隊居然已經在橋上等了，如果信義區週末夜的街道，也是比照這種清潔效率，絕對是值得表揚，但並沒有！這種效率完全只針對天橋標語！

網友指出，他也不認爲這是正常的執勤公務程序與速度，如果有這方面的專家請解惑，始終無法得知到底是哪個單位派他們來的，沒人能告訴我，是不敢蔣還是不能蔣？ 不讓人民說話，這是你們想要的市府嗎？

網友直言，天橋標語貼貼樂，他一隻小蝦米無法勝過市府大鯨魚，好希望能夢到大家自行來貼標語，那絕對是個好夢，如果有人也想要身體力行貼標語，歡迎參考標語製作小影片。

