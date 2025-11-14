為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法二度修法朝野協商無共識 3點將表決藍版本

    2025/11/14 14:56 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜召集協商財劃法修正草案，由於沒有辦法達成共識，送院會進行處理。預計下午3點進行表決。（記者林欣漢翻攝）

    立法院長韓國瑜召集協商財劃法修正草案，由於沒有辦法達成共識，送院會進行處理。預計下午3點進行表決。（記者林欣漢翻攝）

    立法院上會期三讀通過新版財政收支劃分法，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。立法院長韓國瑜今日下午召集協商，在各黨團與行政部門表達意見以後，民進黨團總召柯建銘隨即表示，各部會、黨團的意見都表達完畢，那就保留表決，不用再費口舌；韓國瑜說，「我懂，各黨團與行政部門都已經表達意見，顯然沒有辦法達成共識，那各條文就送院會進行處理」。預計下午3點進行表決。

    行政院曾多次說明，新版財劃法有3項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有345億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

    對於行政院何時會把財劃法修法版本送立法院審議，行政院長卓榮泰11日表示，財政部、主計總處會擇時再跟地方溝通，準備妥當時會適時提出，或許下週會在行政院正式討論後，送立法院審議。

    國民黨立委陳玉珍、陳雪生均提出財劃法修法版本，將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」，據以將普通統籌分配款當中可供分配給離島3縣的百分之二點五得以完整分配。

    另外，國民黨團還提出「財政收支劃分法第三十八條之二條文修正草案」，增列「本法○年○月○日修正之第十六條之一之施行日期，溯及至一百十四年三月二十一日起生效。 」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播