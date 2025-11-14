財劃法二度修法朝野協商無共識 3點將表決藍版本

立法院長韓國瑜召集協商財劃法修正草案，由於沒有辦法達成共識，送院會進行處理。預計下午3點進行表決。（記者林欣漢翻攝）

立法院上會期三讀通過新版財政收支劃分法，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。立法院長韓國瑜今日下午召集協商，在各黨團與行政部門表達意見以後，民進黨團總召柯建銘隨即表示，各部會、黨團的意見都表達完畢，那就保留表決，不用再費口舌；韓國瑜說，「我懂，各黨團與行政部門都已經表達意見，顯然沒有辦法達成共識，那各條文就送院會進行處理」。預計下午3點進行表決。

行政院曾多次說明，新版財劃法有3項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有345億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

對於行政院何時會把財劃法修法版本送立法院審議，行政院長卓榮泰11日表示，財政部、主計總處會擇時再跟地方溝通，準備妥當時會適時提出，或許下週會在行政院正式討論後，送立法院審議。

國民黨立委陳玉珍、陳雪生均提出財劃法修法版本，將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」，據以將普通統籌分配款當中可供分配給離島3縣的百分之二點五得以完整分配。

另外，國民黨團還提出「財政收支劃分法第三十八條之二條文修正草案」，增列「本法○年○月○日修正之第十六條之一之施行日期，溯及至一百十四年三月二十一日起生效。 」

