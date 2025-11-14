為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擴建延宕！ 竹市污水處理廠超載110％ 綠營議會黨團轟家戶馬桶即將炸裂

    2025/11/14 15:16 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市污水處理廠目前已超載110%，但二期擴建進度原地踏步，市議會民進黨團轟市府行政怠惰，將導致竹市家戶馬桶即將炸裂。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會民進黨團議員楊玲宜與曾資程今天議會質詢，針對竹市客雅水資源中心二期擴廠計畫延宕情形指出，市府從2022年延宕至今未有動靜，水資源中心的污水處理今年已滿載到110%，到2030年就會超載130%，到時候恐竹市家戶的馬桶就要炸裂，就因高虹安市府行政怠惰對擴廠進度沒有下文，就連是否與園區再生水計畫脫勾都沒有備案，黨團要求市府應在12月前決定是否脫勾中央再生水計畫，由市府自編預算進行二期擴廠。

    對此，工務處長陳明錚回應主要是等中央對園區再生水計畫的態度，市府也已啟動備案計畫，會持續跟中央反映，及早因應可能的狀況。

    楊玲宜提到，依據市府工務處提供的資料顯示，竹市目前客雅水資源中心污水處理的量能已超載到110%，到119年就會滿載到130%，等於到時候竹市的家戶馬桶就會炸裂，且廢污水流入側溝後，對河川水質及環境都會造成重大影響，但市府卻行政怠惰，遲未編列水資源中心二期擴廠計畫經費，還要等中央的再生水計畫，這些重要的民生需求及都市進化重要的指標被忽略，就是市府怠惰造成的。

    曾資程則說，民進黨團支持中央與竹科園區的再生水計畫，但也重視竹市客雅水資源中心污水處理已滿載的重要民生議題，認為市府不應將問題丟給中央就不作為，應及早因應與再生水脫勾的備案方案，但如今市府卻原地打轉，未編任何擴廠的經費，也未提出備案計畫，如果市府還在等中央與園區廠商針對再生水計畫明確，恐拖延整個竹市的污水處理進度，因此要求市府在能在中央與園區進行水價協商前就啟動備案，由市府自行編列預算進行二期擴廠計畫。

    楊玲宜也說，竹市的財源明年增加213億的統籌分配款，雖市府總預算編到467餘億，卻不見有污水二期擴廠的經費，顯示市府對城市發展沒有方向與目標，對城市發展是個重大的傷害，黨團也要求把市府浮編的預算刪掉後，將污水處理二期擴廠經費納入預算。

