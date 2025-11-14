為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    斬殺帖曝光 閩南狼怒赴台中警局自首：看警察會不會抓我

    2025/11/14 15:17 記者蔡淑媛／台中報導
    陳柏源（閩南狼）今天到台中市派出所「自首」，他說，既然中共指台灣是中共不可分割的一份子，看看台灣警察會不會抓我。（民眾提供）

    陳柏源（閩南狼）今天到台中市派出所「自首」，他說，既然中共指台灣是中共不可分割的一份子，看看台灣警察會不會抓我。（民眾提供）

    網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被中國公安以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金逾百萬元．更有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，邀約昨晚在台中天祥街會合，「行動代號：慕雪」，對此，閩南狼今天也到附近查看，受訪表示，天祥街就離他家不遠，他也到台中市警五分局「自首」，既然中共指台灣是中共不可分割的一份子，看看台灣警察會不會抓我。

    對於中共懸賞通緝，並引發網友對陳柏源下斬殺帖，陳柏源說，不知中共是傻還是如何，此舉讓更多人反感！也造成不少朋友誤會，以為他真的是通緝犯，但「中共不能管轄台灣！」

    陳柏源強調，自己是繞舌歌手，要捍衛自由，哪裡有錯就批評，像他也揭露內部發生的問題，被說是背叛者、共諜，但他對得起自己，堅持民主與自由，不希望欺騙大眾，讓大家看到中共，這麼龐然大物要侵略台灣，台灣面臨內優外患，外敵兇狠。

    陳柏源也說，網友號召要來獵殺並在天祥街會合，因此他來看看，也不穿防彈衣，也要證明台灣是安全的地方。

    陳柏源也說，有網友嘲笑他是罪有應得，但如果中共侵略台灣，不只我被下懸賞令，下一個台獨分子可能是你，因為我們在中共眼裡就是台獨分子，中共既然說台灣是中共不可分割的一份子，那他去警局自首，看看台灣警察會不會抓他。

    陳柏源（閩南狼）今天到天祥街附近查看及受訪，也接到警方關心電話。（民眾提供）

    陳柏源（閩南狼）今天到天祥街附近查看及受訪，也接到警方關心電話。（民眾提供）

    陳柏源（閩南狼）表示，有網友嘲笑他是罪有應得，但如果中共侵略台灣，不只我被下懸賞令，下一個台獨分子可能是你。（民眾提供）

    陳柏源（閩南狼）表示，有網友嘲笑他是罪有應得，但如果中共侵略台灣，不只我被下懸賞令，下一個台獨分子可能是你。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播