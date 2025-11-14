為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    接獲對台軍售通知 外交部：美方高度重視台海及台灣自衛能力

    2025/11/14 14:54 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    外交部今（14）日表示，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」，外交部長林佳龍對此表示歡迎，並誠摯感謝美國跨黨派支持，顯示美方高度重視台海和平及台灣自我防衛能力。

    外交部今天下午發布新聞稿指出，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」。

    外交部表示，此項軍售再次彰顯美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾。外交部長林佳龍對此表示歡迎，並誠摰感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

    外交部說明，此次軍售是新任川普政府首次宣布對台軍售，延續美方軍售常態化政策，並落實對提升台灣防衛能力與韌性的承諾。美方高層也多次強調，將持續維護台海和平穩定，並反對片面改變現狀。

    面對中國軍力不斷擴張及頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁行徑，外交部強調，台灣秉持守護和平與自由的信念，展現自我防衛的堅定決心。賴清德總統已宣布，台灣國防預算將於2026年提升至GDP的3%以上，並於2030年達到5%。

    外交部也強調，台灣將深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播