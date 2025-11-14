接獲對台軍售通知 外交部：美方高度重視台海及台灣自衛能力

外交部。（資料照）

外交部今（14）日表示，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」，外交部長林佳龍對此表示歡迎，並誠摯感謝美國跨黨派支持，顯示美方高度重視台海和平及台灣自我防衛能力。

外交部表示，此項軍售再次彰顯美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾。外交部長林佳龍對此表示歡迎，並誠摰感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

外交部說明，此次軍售是新任川普政府首次宣布對台軍售，延續美方軍售常態化政策，並落實對提升台灣防衛能力與韌性的承諾。美方高層也多次強調，將持續維護台海和平穩定，並反對片面改變現狀。

面對中國軍力不斷擴張及頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁行徑，外交部強調，台灣秉持守護和平與自由的信念，展現自我防衛的堅定決心。賴清德總統已宣布，台灣國防預算將於2026年提升至GDP的3%以上，並於2030年達到5%。

外交部也強調，台灣將深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

