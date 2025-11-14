藍營民調》57％力挺增國防預算 吳思瑤籲國民黨「起義來歸」

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（記者李文馨攝）

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥今（14日）公布11月國政滿意度民調，顯示高達57%民眾贊成政府增加國防預算，多於35%不贊成。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤呼籲，自己做的民調自己要採信，反對國防預算就是站在民意的對立面，國民黨應傾聽民意、起義來歸。

根據民調結果，有57％民眾贊成政府增加國防預算，高於35％不贊成；交叉分析發現，20至29歲民眾有71％贊成，比例最高；中立民眾有54％贊成、31％不贊成。

另外，有56％民眾不擔心大陸為達成統一攻打台灣，38％擔心；國民黨認同者則有41％擔心大陸攻打台灣，低於57％不擔心。48％民眾認為大陸對台資訊戰的情形嚴重，32％認為不嚴重；交叉分析指出，20至29歲民眾有60％認為資訊戰嚴重，比例較高。

對此，吳思瑤接受本報訪問表示，這份民調是國民黨委託TVBS執行，不可諱言存在機構效應，但即使如此，仍顯示絕大多數國人對強化國防的主流民意。

吳思瑤喊話說，既然是國民黨自己委託做的民調，就應該自己採信，過半以上的多數民意都支持增加國防預算，國民黨未來不該再杯葛，這份民調就是給國民黨自己人的最大警惕。

針對牛煦庭主張「國防不要泛政治化」，吳思瑤回應，這句話送給他們自己剛好而已，呼籲國民黨應當奉為圭臬。

本次民調委託TVBS民調中心執行，調查日期為2025年10月31日至11月10日。全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，在95％信心水準下，誤差為正負3％。

