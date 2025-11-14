藍營議員質疑預算「歸零」？高市府：改地方自籌 市民權益不縮水

陳其邁強調部分原由中央支應的計畫型補助，改為地方自籌，市府已預先盤點並完成預算調整。（市府提供）

針對國民黨議員昨（13日）於社群平台，指出多項高市府預算「歸零」，質疑影響市民權益？對此，市府今（14日）強調與事實不符，隨新版《財政收支劃分法》上路，中央提高統籌分配稅款並調整中央與地方權責，部分原由中央支應的計畫型補助改為地方自籌，市府已預先盤點並完成預算調整，以確保包括長照、教育、動物保護、急救量能及土地管理等重要服務皆可持續推動，市民權益不會縮水。

高市府說明，國民黨議員指控農業局「1800萬友善動物保護計畫歸零」，事實上是因農業部115年起停止原補助，並非市府刪除預算。市府已增列「動物保護及寵物管理優化計畫」1316萬5千元，動保業務持續推動，僅是補助來源由中央改為地方，自籌經費已完整補上。

至於議員稱地政局「非都市土地違規查處作業費歸零」，市府表示，是同屬中央補助舊案逐年清理後自然結案的技術性調整，市府每年均固定編列約82萬元辦理日常違規查處，中央補助僅用於處理累積多年的舊案，預計於今年全數完成，因此明年起補助自然歸零，但市府正常查處工作不受影響。

衛生局方面，民代指控市府的急救站整備及人員訓練計畫明年歸零，實情是明年改由衛福部全額補助急救站經費2242萬元；長照預算部分，明年長照經費約85億餘元，較今年73億餘元增加近12億元，服務與補助額度均未縮減，所謂「縮減11億元」是將明年長照3.0與含補辦預算的今年長照2.0錯誤比較，與事實不符。

教育局被指「營養午餐國產食材溯源計畫歸零」，則是因中央依新版財劃法認定「三章一Q」補助為地方事務，自明年起不再以原計畫型補助支應。市府已主動增列教育預算10.76億元，並透過統籌分配稅款、市府預算與基金餘額支應，持續補助每生每餐4元，確保營養午餐政策不變、品質不變、家長負擔不變。

高市府強調，市府團隊依法行政、依法接受議會監督，審查預算則是議員的法定職責。日前市府總預算因尚未獲同意交付審查，而無法進入審議程序，期盼透過正常議事機制理性討論，確保市政運作順暢、確保市民權益。也盼議員評論前，能充分了解中央及地方財政制度因為立院修法造成的變化，避免不必要誤解。

