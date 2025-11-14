屏東是否禁廚餘養豬「快有共識」 周春米：目前不再收外縣市廚餘

屏東縣議員許展維（右）質詢廚餘養豬政策，屏東縣長周春米（左）表示，不會再收外縣市廚餘。（記者羅欣貞攝）

台中一養豬場爆發非洲豬瘟後，廚餘養豬議題受到全台高度關注，屏東縣議員今（14）日質詢時，關切屏東縣未來是否會禁廚餘養豬？縣長周春米表示，須兼顧到後續的配套政策，明確之後會跟鄉親報告，目前可以確定的是不會再收外縣市的廚餘。

屏縣有1285家養豬場，全國最多，飼養約100萬頭豬，全國第2多，其中有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數有15萬519頭，每日餵養豬隻的廚餘量約為240公噸，其中屏東縣自行產生僅約40噸，外縣市載入屏東的廚餘高達200噸，即有80%養豬的廚餘來自外縣市。

縣議員許展維今質詢表示，台中豬瘟破口，豬隻禁15天以來屏東縣豬肉相關產業大受衝擊，高雄、台南、嘉義和苗栗、宜蘭陸續宣布永久禁用廚餘養豬，加上本就沒使用廚餘養豬的雲林及花蓮、台東等縣市，目前約有12縣市不用廚餘養豬。請問屏東縣政府對於廚餘養豬政策的態度？

屏東縣長周春米表示，風險必須降到最低，甚至是零風險，謝謝養豬協會、廚餘協會，我們都有陸續在溝通，他們也都能理解政府的立場，週二環境部有南下了解，「大家其實都快要有共識了」。

周春米表示，縣府決策的想法，第一，我們不會再收外縣市的廚餘， 因為外縣市來的廚餘風險太大，和屏東環境的安全，兩相比較、權衡之下，很明確不會再收外縣市廚餘。第二，屏縣廚餘的部分，要考量自己在廚餘的處理能量上，沒有餵養廚餘的話要如何消化，現在也在盤點整理當中 ，很快就會有結論，非常謝謝養豬業者大家的討論，兩週來都在討論，沒有太大的歧見和衝突，大家都希望確保養豬環境的安全，縱使黑豬業者，也是把整個養豬環境的安全擺在前面，有這樣的共識和方向後，後續我們的政策就會更清楚，但是還是要兼顧到後續配套，明確之後會跟鄉親報告。

周春米也說，黑豬產業落在新北、桃園、台中、屏東等，其他縣市養黑豬較少，所以可很明快決定不要再餵廚餘，屏縣廚餘養豬有98場，後續要有完整配套，安全的養豬環境是我們堅守的任務，會朝此方向做盤點和配套。

屏縣原來有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬場。（屏東縣政府提供）

