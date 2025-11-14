為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    遭中國跨國懸賞！閩南狼今赴派出所「自首」

    2025/11/14 14:12 即時新聞／綜合報導
    閩南狼前往派出所自首。（取自Threads）

    閩南狼前往派出所自首。（取自Threads）

    繼民進黨立委沈伯洋被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，福建省泉州市公安局昨天發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」與「閩南狼」違法犯罪線索。沒想到，「閩南狼」竟自己跑到派出所「自首」。

    閩南狼今日自己在Threads上PO出影片，他自己跑到警局告訴值班員警他要報案與自首，警方受理報案後即請閩南狼離開。閩南狼還再三確認：「確定不逮捕我？」「如果不逮捕我的話大陸（中國）網友會很崩潰喔。」

    但其Threads下方卻有不少網友留言嗆聲：「要自首去泉州」、「發佈消息的是中共，要自首也是去中共公安局」、「明明就知道在台灣不會有事硬要演」、「你是不是走錯地方了，麻煩先去買一張對岸的機票」。

    綜合媒體報導，閩南狼受訪時表示，既然中國宣稱台灣是中國不可分割的一部份，那他就在台灣警察局自首，看台灣警察會不會抓他。

    他並解釋，被中國通緝後，網路上有非常多人想約他喝咖啡、要約他出來，甚至對他發起斬殺行動，所以他今天來報案並順便自首。

    在 Threads 查看

