為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海底輸水管破裂 澎湖鳥嶼運水經費不足 議員急求縣府金援

    2025/11/14 14:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    自來水公司澎湖營運所雇船運水經費用盡，緊急申請經費補助。（宋昀芝提供）

    自來水公司澎湖營運所雇船運水經費用盡，緊急申請經費補助。（宋昀芝提供）

    鳳凰颱風來襲前夕，白沙鄉離島鳥嶼卻傳出連接澎湖本島的海底輸水管破裂，導致民生用水不足，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所緊急出動加水船搶運，導致鳥嶼港犁阿甲大排長龍奇景。今（14）日再加班運水，卻傳出自來水公司經費不足可能停擺，澎湖縣議員宋昀芝緊急向澎湖縣政府求援，希望縣府「金援」補貼自來水公司運水費用。

    根據了解，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所鳥嶼海底管線潛水人員，11月8日下海巡檢，發現是在鳥嶼海溝深海段最深25M處，疑似被海上作業漁船下錨碇鉤到導致漏水，已先緊急處理搶修完成。宋昀芝議員表示，11月8日潛水人員下海巡檢，有找到漏水點修理起來，因為怕颱風再斷管所以9日再送4趟水。

    台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，因目前修理處，有被強勁海流沖刷脫接的風險，無法以最大供水壓力供送，所以目前的供水量約是平常的一半。因目前海象仍惡劣潛水人員還無法下海修理，已有通知潛水人員隨時注意天氣預報，如天氣較為好轉時就先下海修理。

    至於今日因村長、社區理事長反映民生用水不足，因此雇用船隻運送1航次民生用水，但因經費已耗盡，無法負擔後續運水經費，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所已再簽報緊急採購運水船經費運水。宋昀芝聞悉自來水公司經費短缺狀況，緊急向澎湖縣政府求援，希望縣府能「金援」補助運水費用，解決離島民生用水問題。

    鳥嶼港民生用水不足，運水船抵港出現大量犁阿甲聚集奇景。（民眾提供）

    鳥嶼港民生用水不足，運水船抵港出現大量犁阿甲聚集奇景。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播