會晤賴清德總統 聖克里斯多福總理：堅定支持台灣

賴清德總統今（14）日上午會晤來訪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯等一行，感謝克國長期支持台灣國際參與，及重申維護台海和平穩定的重要性。德魯總理表示，將持續堅定支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織。因為台灣的領導力讓世界更好，而世界理應接觸到台灣提出的解方。

賴清德表示，去年上任後不久，德魯總理伉儷就親自率團來訪，當時針對雙邊合作議題交換許多意見。此次是德魯總理上任以來第三度訪台，充分展現對台灣的重視與支持。

他也祝賀德魯總理本年獲頒「全球最具影響力非裔人物獎」。並指出，該獎項不僅肯定德魯總理在政府治理、社會發展及國際事務之貢獻，亦提升克國在國際舞台之地位，期盼德魯總理積極發揮國際影響力，並預祝克國明年上半年擔任「加勒比海共同體」（CARICOM）輪值主席圓滿順利。

賴總統也感謝德魯總理在今年聯合國大會上再次呼籲國際社會支持台灣的國際參與，並且重申維護談海和平穩定對全球安全的重要性。同時表示，未來台灣將和聖克里斯多福及尼維斯聯邦繼續相互扶持，共同因應各項挑戰，並與更多夥伴國家深化合作，一起促進全球的繁榮發展。

德魯總理表示，台克兩國超過40年的邦誼不僅建立於合作，更奠基於信任、尊重與共同目標，是一段深植於人民與國家發展、與日俱增的關係。自聖克里斯多福及尼維斯獨立以來，台灣始終並肩同行，並在每個歷史篇章扮演重要角色；不僅協助克國國家基礎建設、科技與發展，更長期投入人才培育，已有數百名克國學生在台灣世界級大學完成學業。

德魯並說，聖克里斯多福及尼維斯將持續堅定支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織。

德魯表示，台克共同從友誼邁向夥伴、從夥伴進化為真正兄弟情誼，在彼此身上看見民主、尊嚴與堅毅的共同價值。台灣在克國推動永續島國發展的過程中，一直在數位轉型、再生能源、糧食安全、醫療提升與青年賦權等領域提供支持。感謝賴總統的領導力與遠見，不斷推動兩國之間人民的深厚友誼，克國會持續和台灣站在一起，並在所有能促進進步及改善民生的領域深化合作。

訪團一行尚包括總理夫人普琳絲、外交部長道格拉斯、無任所大使納塔尼爾森等。

