沈伯洋不理中國通緝大方現身德國！邱毅嚇喊：背後定有美國CIA

民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

民進黨立委沈伯洋被中國以「分裂國家罪」通緝，還遭不少小粉紅嗆聲「這下他不敢出國了」。沒想到過沒多久沈伯洋即現身德國聯邦議院「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，打臉眾人。對此，前立委邱毅表示，這件事證明沈伯洋背後真的有人，而且可能就是美國的CIA在操控。

邱毅今日在臉書發文表示，沈伯洋突然現身德國聯邦議會參加聽證會，而該場聽證會主題就是反共。邱毅稱，「會中沈伯洋很囂張的叫陣，他向立案偵查他的中國大陸叫陣。意思是你們說沈伯洋不敢離開台灣，那現在沈伯洋就在德國，你們來抓啊！」

邱毅說，沈伯洋的挑釁很張狂，也迷惑了不少人，昨天就有人問他，中國這次是不是又是雷聲大雨點小，只說不做？而他的回應是，中國連傳訊、開庭、審理等程序都還沒進行，判決結果沒出來，也沒有發佈通緝令，何來逮捕的可能性？「這是司法程序的空窗期，也是沈伯洋的安全期。再加上媒體習慣誇張報導，沈伯洋就利用這段期間搞大動作，以鼓舞台獨士氣，更為他個人造勢。」

邱毅表示，不過，這件事也證明沈伯洋背後真的有人，而且可能就是美國的CIA（中央情報局）在操控。所以沈伯洋這麼膽小的人，才敢囂張妄為的公開叫陣。德國這個聽證會應該也是刻意安排的。邱毅還說，「這起事件的後續發展一定精彩」。

