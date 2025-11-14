諷民進黨比中共獨裁 陳佩琪再為柯文哲抱屈：此仇不共戴天

涉入京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲獲交保後，妻子陳佩琪便不時分享丈夫在家裡的狀況。今日陳佩琪再度發文指稱，民進黨政府在毫無證據下關押一個在野黨主席一年， 行徑之兇殘比起中國是有過之而無不及，並指「此仇不共戴天」。（圖擷自臉書）

涉入京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲獲交保後，妻子陳佩琪便不時分享丈夫在家裡的狀況。今日陳佩琪再度發文指出，柯對於先前遭到羈押質疑：「你們押了我一年， 到底查到了什麼？」並稱京華城到底有沒有違反法條都搞不清楚，對於政治獻金爭議也強調「錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋」，即使有瑕疵最多也是行政裁罰，卻被關了一年。陳佩琪也稱，民進黨政府在毫無證據下關押一個在野黨主席一年， 行徑之兇殘比起中國是有過之而無不及，並指「此仇不共戴天」。

陳佩琪在臉書發文指出，對於小草這一年來不離不棄的支持，我自認有義務…說「分享」也好，「報告」也罷，衷心喜歡跟大家聊聊阿北的近況，我永遠記得您們最常講的一句話：「 阿北、佩琪， 我們永遠都在...」

陳佩琪稱，「感覺先生還沒完全回復到過去狀態，但比上篇臉書說的恢復一半再多一點點就是了…」，她表示過去柯文哲當醫師時都是騎自己的腳踏車去上班，後來當市長改搭公車去市府，經過去年一整年、終日被關押在陰暗、三坪大牢房內的日子裡， 沒運動、沒曬太陽，整個骨關節肌肉都退化了。

陳佩琪說，那天醫學會不准他再一人騎腳踏車去，結果為了要自證自己還行，用「台北等公車」的App找公車到站時間，但沒搞清楚方向， 還一直跟我爭執到站時間，爭到最後讓我有點氣，所以才覺得這人還沒回復到正常狀態。

陳佩琪說，那天醫學會結束要回來，公車要等20分鐘，夫妻就乾脆散步回家，途中又難免提到這一年來的官司折磨。她表示柯文哲「極度厭煩看那種沒證據、就憑搜扣人家手機，就從裡頭興文字獄的起訴書，明明大家可以做很多對國家社會有益的事，卻浪費時間在這種咬文嚼字的官司上」，並稱柯對官司的結論就一句話：「 你們押了我一年， 到底查到了什麼？」

陳佩琪表示，她在臉書常把京華城比喻成殺人事件，案發時人不再國內，竟被當兇手抓去關一年，但柯認為更精確的說法是這案子到底是不是命案、到底有沒有人被殺都不知道，意思是京華城到底有沒有違反法條都搞不清楚，就先找一個人在國外、不可能犯案的市長把他關了一整年。

針對政治獻金支出、申報，柯文哲也說，候選人也不會自己去看財務報表，找會計事務所代勞，有錯誤更正就好，錢也沒進私人口袋，但卻大動作用刑事來偵辦他和這些人。還有政治獻金捐贈也是這樣，不論說是要給他個人或給民眾黨，錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋，他說錢長的是橫的、豎的，他一眼都沒看過，怎麼貪污？就算過程有癖瑕（瑕疵）好了，最多也是行政裁罰而已， 但他竟然被抓去關了一年， 然後再求刑個28.5年的？

陳佩琪也引用「太子控股集團」涉詐的時事，稱「詐騙數十億的15萬交保，是啦，這女的不是頭頭，所以15萬交保，但都是北檢同批人辦的，先生的財務長就只是回個『謝謝』簡訊，就慘被羈押九個月，外加兩千萬交保」。「先生更慘，不只七千萬交保，還帶電子腳鐐，每天看著這電子腳鐐，常常做家事時走過他身旁，三不五時就被充電線絆倒， 心中就一把怒火，明知他不會逃亡，用這種方式來對待他，就表明是羞辱人用的」。

陳佩琪提到，最近看到某人被國際通緝，他（立委沈伯洋）問「證據呢？」，我也要問民進黨政府關押柯文哲一年，「證據呢？」但沈沒被押，還有行動自由，可以跑去國外開聽證會，聽說英文講得也很好，這給我很大的啟發和靈感，就是「練好英文」、「開國際記者會」。

陳佩琪批評，民進黨政府在毫無證據下關押我先生、一個在野黨主席一年，「行徑之兇殘更是有過之而無不及，誰比較專制、獨裁、兇狠？大家可以比比看」。她也說「台灣人醒醒吧，早日斷開民進黨，否則永無幸福快樂的日子！」

陳佩琪隨文也PO出柯文哲先前在父親過世前前往探望所拍下的照片，並稱「此仇不共戴天，這刻我們永遠記得！」

