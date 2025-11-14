台中市消防局被爆偷用中國製無人機 議員質疑恐成資安破口

台中消防局被爆在火場偷用中國無人機。（圖：曾朝榮提供）

繼台北市傳以中國智能機器狗巡視人行道後，台中市消防局今被爆在火場使用中國無人機。台中市多名市議員今在總質詢質疑消防局在10月26日龍井工廠大火中，被拍到使用已被中央禁用的中國大疆（DJI）無人機，痛批市府知法違法，恐讓台中變成資安破口。

台中市消防局否認使用

消防局指出，已在2023年全面停用24台中國廠牌 （大疆-DJI）遙控無人機2，目前全局37架無人機均非中國廠牌，議員所提個案經查非消防局所採購，已再向全局同仁及各協團體重申，禁止使用私購大陸廠牌空拍機前往協助救災。

議員曾朝榮跟周永鴻指出，行政院2020年就已行文明確禁止政府機關採購與使用中國製資、通訊設備，包括無人機、監控設備等，全國各縣市都已停用，竟只有台中還在用。

曾朝榮在議場出示多張10月26日龍井火災現場照片，畫面清楚顯示消防人員手持大疆無人機，怒斥消防局帶頭違法，更連最基本的國安概念都沒有。

台中市消防局長孫福佑強調，該局在中央頒禁令後就全面封存大疆無人機，且通令禁止不得使用，消防局出動無人機多是使用在火災現場，飛行高度有限制，不會有涉洩國安機密疑慮。

議員江肇國質疑，若軍營、機場發生火警，出動中國製無人機難道不會出現資安破口，消防局長說詞荒唐；且美國地方法院已判定該品牌為中國軍工企業，其設備具軍事用途，台中市卻放在第一線救災位置，等同自曝資安漏洞。

議員李天生表示，黎巴嫩發生過呼叫器遠控爆炸案，大疆為軍工產業，製造的無人機有高度安全疑慮，要求市府嚴加管控；議員張家銨也質疑，台中不只無人機，從市民野餐日活動發放的不鏽鋼杯、到環保局清潔隊制服採購案中雨衣等，均被查出為中國製，不得採購中國製產品淪為紙上規定。

