鐵粉社團改名探風向！謝衣鳳被拱選彰化縣長 藍營3人較勁

原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，最近把名稱改成「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」被政壇解讀為縣長選舉探風向。（圖擷取臉書社團）

明年（2026）彰化縣長綠藍提名人選都尚未決定；民進黨4人表態，黨中央採用「類初選」方式，先做內參民調，再協調出最具勝算的人選，國民黨方面目前有前彰化副縣長柯呈枋、洪榮章兩人表態，外界也一直點名立委謝衣鳯，但她始終沒有鬆口。

臉書上一個5年前成立、原名「謝衣鳯鐵粉後援會」的社團，最近悄悄把名稱改成「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」，政壇立即視為在探風向、試水溫。不過，國民黨彰化縣黨部強調不知情，也不清楚該社團的動機；至於謝衣鳳本人，目前仍未作任何回應。

據了解，國民黨一向是先登記、再協調，協調不成就初選的提名模式，但今年因為黨主席鄭麗文剛上任，原本同時身兼縣黨部主委的謝衣鳯也繼續留任；中央尚未公布登記時程，加上謝衣鳯既是主委又是被點名的熱門人選的雙重身分，為避免落入「球員兼裁判」的爭議，彰化縣黨部刻意保持低調，中立以對，等待中央拍板提名規則。

臉書社團「謝衣鳳2026彰化縣長後援會」改名後，社團內容也直接鎖定支持她參選的網友，目前已有近2300名成員加入。

另一位爭取提名的縣府參議柯呈枋，最近才在臉書抱怨有人刻意操作民調，甚至把他的名字排除在外，質疑暗中搞黑箱。不過，他仍保持高強度的跑行程，到處與地方鄉親見面拉近關係。

至於彰化工策會總幹事洪榮章，競選味更是濃厚。他的看板最近在各地大量出現，不只傳統帆布，連電子看板都陸續上架，街頭已出現選戰就是要對決的煙硝味。

