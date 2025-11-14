為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共懸賞通告後見仇恨貼文 吳思瑤：中國企圖製造社會混亂

    2025/11/14 13:09 記者李文馨／台北報導
    立委吳思瑤表示，這一連串操作就是中國想達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成台灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應。（記者李文馨攝）

    繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，中國福建省泉州市公安局昨又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通緝通告，網路甚至出現斬殺沈伯洋、賴清德、蔡英文的貼文。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，這一連串操作就是中國想達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成台灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應。

    吳思瑤今天在立法院受訪說，「這就是一連串的骨牌效應」，中國率先從沈伯洋下手，自行宣布其自吹自擂、自嗨的跨境鎮壓，中國治權完全不及於台灣，卻用這種天馬行空的方式要緝拿台灣的國會議員，接著再對網紅、一般國民下手。

    她認為，這一連串操作就是中國想達到的企圖，從國會議員無限擴張到任何人以製造台灣社會混亂，甚至造成言論自由的寒蟬效應，這些都是中國設定的劇本。她強調，真的要反制而不是來陷入中國的陷阱。

    此外，台灣民意基金會今天公布民調，稱普發1萬元有22.7％民眾歸功於執政黨，37.5％歸功於在野黨。吳思瑤回應，民進黨的堅持就是在財政稍有餘裕下，也要兼顧財政紀律、堅守憲法的分際，因此由行政院提出特別條例，通過後行政院依法編列特別預算，才是合乎憲政的。

    吳思瑤強調，行政院編列、發放的預算，標示「行政院發放」何錯之有？她批評，在野黨急切的操作這議題，可見他們才是真的想要邀功的人，「我們不在乎誰攬功，這是我們該做的事，合憲、依規、安全發放到人民手上，這是民進黨關切的」。

